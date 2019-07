Færre søger ind på ingeniørstudiet – men flere af dem er kvinder

»Det er ærgerligt, at færre unge er kommet ind på ingeniøruddannelserne, for der bliver i den grad brug for dem. Beregninger fra den teknologiske alliance Engineer the Future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025, og heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører«, skriver han i en pressemeddelelse.

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne, er enig.

»Der er brug for at synliggøre, hvad STEM-kompetencerne kan bruges til. For eksempel undrer det mig, at uddannelsesinstitutioner og vejledere ikke i langt højere grad knytter uddannelserne til klimadebatten. Hvorfor får de unge ikke information om, at man med en STEM-uddannelse er rigtig godt rustet til at gøre en forskel for klimaet?«, skriver han i en pressemeddelelse.

Mette Fjord Sørensen fra Dansk Industri mener, at tilbagegangen viser, at man ikke har gjort det godt nok.

»Vi må ikke læne os tilbage og tro, at det hele kører, som det skal«, siger hun og fortsætter:

»Vi skal udbrede oplysning om, hvad ingeniørstudierne kan. Vi skal have gymnasieklasser ud at se alle de fantastiske ting, de studerende udvikler på ingeniøruddannelserne«.