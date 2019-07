Grøn støvsuger ind i klimakampen: Genmodificerede planter skal bremse global opvarmning

En amerikansk forskergruppe arbejder på at udvikle særlige planter, der kan trække mere CO 2 ud af atmosfæren og måske reducere udslippet med op til næsten 50 procent.

Der skal tænkes i alternative baner, hvis menneskeheden skal nå at stoppe den globale opvarmning, før den ifølge videnskaben får katastrofale følger for kloden.

År efter år stiger verdens samlede udledning af CO 2 , men måske har en amerikansk forskergruppe ved Salk Instituttet for biologiske studier i San Diego en idé til, hvordan en stor del af problemet kan løses: Svaret er naturens egne kræfter tilsat menneskeligt fifleri.

Siden 2017 har forskergruppen arbejdet på at udvikle en genmodificeret plante, der kan suge mere og holde længere på CO 2 end vilde planter.

I et interview med magasinet Foreign Policy forklarer lederen af forskergruppen, botanikeren Joanne Chory, hvordan menneskeheden hvert år udleder 37 gigatons CO 2 , som almindelige planter og træer kun kan nå at optage en del af gennem fotosyntese. Den resterende del er med til at opvarme kloden og udløse ekstreme vejrfænomener.

Men hvis forskerne gennem genmodificering kan gøre planterne mere effektive som en form for grøn CO 2 -støvsuger, vil det kunne få afgørende betydning i kampen mod klimaforandringerne:

»Planter har udviklet sig gennem de seneste 500 millioner år til at kunne opsuge CO 2 . De er virkelig gode til det. Vi har valgt at udnytte fordelen ved dem med en billig og effektiv måde til faktisk at trække CO 2 , ned fra atmosfæren og gemme det i jorden – der hvor det hører til«, siger Joanna Chory.

Ifølge forskeren forsøger hendes gruppe at få en »ideel plante« til at producere mere såkaldt suberin, der er uovertruffent til at holde på CO 2 .

»Hvis blot vi kan gøre dem 2 procent mere effektive til at opsuge CO 2 , end de er i dag, vil det have en global betydning... Vi superoplader planterne ved at give dem lidt mere af et molekyle, som de har i forvejen. Det smarte ved denne ideelle plante er, at den sikkert opbevarer CO 2 i jorden fra den menneskelige aktivitet, der får kloden til at overophede«, forklarer Joanna Chory.

Ingen tid at spilde

Der kommer til at gå et par år med yderligere undersøgelser, når forskerne har fået deres genmodificerede planter ned i jorden, og et andet problem er den fremskredne nedbrydning af økosystemet og konsekvenserne af den globale opvarmning.

Men håbet er, at man politisk og økonomisk kan gøre det attraktivt for landmænd at plante afgrøder, der opsuger mere CO 2 . Samtidig er det af afgørende betydning, at landene snart begynder at få nedbragt deres udslip, men ifølge Joanna Chory har det desværre lange udsigter.

»Vi hævder ikke, at vi kan løse problemet alene. Vi vil bare gerne være en del af processen. Vi mener, at vi har en god idé, der er værd at udforske«, siger botanikeren til Foreign Policy.

Ikke mindst i Europa har der i årevis været stærk modstand mod brugen af genmodificering, men hvis man spørger den amerikanske forskergruppe, bør det være en mindre bekymring.

Ifølge Joanna Chory burde vi hellere tænke på at redde planeten først. Der bliver brug for store landarealer i hele verden, hvis Salk Instituttets eksperiment skal lykkes.