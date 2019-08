Fakta

Sagen kort

14. juni i år gik en række elever for første gang til national optagelsesprøve for at komme på gymnasiet eller hf.

Prøven er obligatorisk for de elever, som har fået et karaktersnit på under 5 eller kommer fra en prøvefri skole. Det gælder også, selv om eleven tidligere har bestået folkeskolens afgangseksamen med et højt snit.

Som undervisningsministerindførte Merete Riisager (LA) i forbindelse med bekendtgørelsen, der blev implementeret i 2019, at elever, som dumper et af de fire fag i optagelsesprøven, ikke kan godkendes til gymnasiet. Det krav fjerner Socialdemokratiet nu.

