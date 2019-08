Fire årtiers kostråd til diabetikere er forkerte

Diabetikere er siden slutningen af 1970’erne blevet anbefalet en kost fyldt med brød og andre kulhydrater. Nu viser et nyt dansk studie og nye amerikanske anbefalinger, at en kost med lavere indhold af kulhydrater er bedst.

I Diabetesforeningens kostplan for forårs- og sommermad kan du både finde opskrifter på kammerjunkere, lasagne, burger og pandekager.

Og i myndighedernes råd til diabetikere står morgenmaden på havregryn eller brød, formiddagssnacken på knækbrød, frokosten på rugbrød, aftensmaden på kød med kartofler og natmaden på f.eks. en sød saftig appelsin.

Man må også spise sukker, hvis bare man holder det under 50 gram om dagen – 25 sukkerknalder – og fordeler det ud over dagens måltider.

Ifølge de officielle råd i informationspjecer skal folk med type 2-diabetes nemlig spise den samme kost som os andre: Op mod 60 pct. af energien skal komme fra kulhydrater, og fedtet i maden skal begrænses – og så skal de spise groft og grønt.

Sådan har rådene lydt siden 1970’erne, men de er forældede og bør revurderes, lyder det nu fra flere forskere.

I et nyt studie fra juni afprøvede forskere fra Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital en lavkulhydratdiæt med masser af fedt og protein over for en normal diabetesdiæt.

Resultaterne var klare. Diæten med færre kulhydrater – altså mindre mel, ris, kartofler og sukker – sænkede testpersonernes såkaldte langtidsblodsukker markant på blot seks uger i forhold til en almindelige kost.

Nok så interessant havde diæten også gode effekter på det farlige fedt i leveren, på kolesteroltallene og på fedttypen triglycerider. Dermed ser kosten ud til også at være god for hjertet, i modsætning til hvad man kunne tro om en så fedtrig kost.

Fakta Hvad er type 2-diabetes? Diabetes er sygdomme, hvor kroppen helt eller delvis mister evnen til at omsætte blodsukker – altså det brændstof, der dannes primært fra stivelsen i brød, ris, kartofler, sukker og stivelsesholdige grøntsager som gulerødder. Det overskydende blodsukker forbliver i blodbanerne frem for at blive brugt i cellerne, og her forårsager det langsomt skader på celler og nervebaner, hvis det ikke behandles. Mindst 260.750 danskere har type 2-diabetes og yderligere 300.000 danskere har præ-diabetes, et forstadie til diabetes 2. Hvert år diagnosticeres 15.000 nye tilfælde.



Vis mere





»Det er ret opsigtsvækkende resultater. Vores studie peger på, at de anbefalinger, der hidtil har været givet, kan være forkerte«, siger Thure Krarup, der er hovedforfatter på studiet og overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Der skal dog langtidsstudier til, for at man kan være helt sikker, siger han.

Skadeligt at følge råd

Men det nye danske studie er blot et i en lang række af videnskabelige forsøg fra de senerer år, der viser det samme: Nemlig at den kost, type 2-diabetikere er blevet bedt om at spise igennem fire årtier, ikke er optimal til deres sygdom. Thure Krarup siger, at den fedtfattige kostanbefaling dukkede op i 1970’erne og 80’erne, uden at der nogensinde var beviser for, at det var optimalt. Mængden af kulhydrat blev stort set ikke overvejet.

»Det var datidens fedtforskrækkelse, der gjorde, at man kom frem til de råd«, siger han.

Resultatet har været, at man har anbefalet en kost, der sætter diabetikeres blodsukker i vejret, og netop højt blodsukker er problemet i diabetes.

Nogle forskere mener derfor, at det ligefrem er skadeligt for diabetikere at følge myndighedernes råd.

En tidligere diabetesforsker fra Novo Nordisk, rådgiver og forfatter til bogen ’Ud af diabetes 2’ Anette Sams, mener, at myndighederne og Diabetesforeningen »bidrager til at vedligeholde« folks sygdom.

»Med de nuværende danske kostanbefalinger til folk med diabetes 2 vedligeholder man sygdomsprocesserne i stedet for at passivisere – eller måske endda helt at slukke dem«, siger hun.

Også ernæringsprofessor Arne Astrup, Københavns Universitet, mener, at rådene er helt skæve.

»Sundhedsstyrelsen anbefaler diabetikere at spise efter de almindelige kostråd, der indeholder mange kulhydrater. Der har forskningen vist, at hvis du som diabetiker spiser en kost baseret på mange kulhydrater, får det blodsukkeret til at stige, og vægten til at stige. Og det er jo en forværring af sygdommen. Det er utrolig uheldigt«, siger han.

Amerikanerne vælger lowcarb

Astrup kom i 2015 sammen med en stribe internationale forskere med en oversigtsartikel, der anbefaler lavkulhydratkost som første skridt, når folk får konstateret diabetes.

Dengang var det et mindretalssynspunkt. I dag er også de store udenlandske patientforeninger ved at vende på en tallerken.

I oktober sidste år udgav den europæiske diabetesforening sammen med den amerikanske diabetesforening et konsensuspapir, der fastslog, at man kan spise på mange måder som diabetiker, heriblandt lavkulhydratdiæter (lowcarb) og såkaldt middelhavskost.

fakta De nye amerikanske anbefalinger En ny konsensusrapport fra den amerikanske diabetesforening og en række forskningsinstitutioner fra maj 2019 kommer med en række nye anbefalinger. »Flere spiseformer er acceptable til håndtering af diabetes«.

»Indtil evidensen om de komparative effekter af forskellige spisemåder er stærkere, bør sundhedspersonale fokusere på fællestrækkene ved diæterne: Vælg ikke-stivelsesholdige grøntsager. Minimér tilsat sukker og raffineret korn. Vælg hele madvarer fremfor stærkt forarbejdede madvarer«.

»Reducering af det samlede kulhydratindtag har vist sig at have den største mængde evidens med hensyn til at forbedre blodsukkerniveauer og kan bruges i mange forskellige spisemønstre, der opfylder individuelle behov«.

»For voksne med type 2-diabetes, der ikke overholder deres blodsukkermål eller prioriterer at reducere medicinindtaget, er det en god metode at sænke kulhydratindtaget ved hjælp af en lav eller meget lav-kulhydrat-kost«. Kilde: Nutrition Therapy for Adults With Diabetes or Prediabetes: A Consensus Report

Vis mere

I maj i år skete der noget endnu mere opsigtsvækkende. Her udgav den amerikanske diabetesforening og en række amerikanske universiteter en konsensusrapport, som skal vejlede læger og diætister i at rådgive diabetikere.