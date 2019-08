Inden officiel undskyldning til Godhavnsdrengene: Nye sager kan være på vej

En lovændring gjorde i 2018 op med forældelsesfristen i blandt andet sager om mishandling af børnehjemsbørn. Kort forinden havde en af de såkaldte Godhavsdrenge, Poul-Erik Rasmussen, tabt en sag om erstatning i landsretten, netop med henvisning til at sagen var forældet.

Tirsdag modtager Godhavsdrengene og andre tidligere børnehjemsbørn en officiel undskyldning fra den danske stat, når statsminister Mette Frederiksen (S) inviterer indenfor på Marienborg.

Men selv om undskyldningen for nogle af børnehjemsbørnene er nok i sig selv, forudser forsvarsadvokat Bjørn Elmquist, at der vil blive anlagt nye sager om erstatning til blandt andre nogle af de drenge, som var anbragt på børnehjemmet Godhavn, og som der oplevede alvorligt fysisk, psykisk og seksuelt misbrug.

Der er Godhavsdrenge, for hvem en undskyldning ikke er tilstrækkeligt Bjørn Elmquist, advokat

Bjørn Elmquist førte den gamle erstatningssag på vegne af Poul-Erik Rasmussen. Advokaten fortæller, at flere har henvendt sig til ham og givet udtryk for, at undskyldningen fra statsministeren ikke er punktum i sagen for dem.

»Der er Godhavnsdrenge, for hvem en undskyldning ikke er tilstrækkeligt. De siger, at deres liv er ødelagt. Flere af dem er i dag på førtidspension, og de ser retfærdighed i, at der også skal være en pengeudbetaling, som det for eksempel ses i Norge og Sverige«, siger Bjørn Elmquist.

Da landsretten i efteråret 2017 afviste Poul-Erik Rasmussens erstatningskrav med henvisning til forældelse, søgte Godhavnsdrengen om at få sagen prøvet ved Højesteret. I mellemtiden var lovændringen om ingen forældelsesfrist blevet vedtaget i Folketinget.

Procesbevillingsnævnet godkendte Poul Erik Rasmussens anmodning, men han gik aldrig så langt, fordi økonomien ikke rakte til det, oplyste han dengang.

Poul-Erik Rasmussen er formand i foreningen Godhavnsdrengene, og han er ligesom Bjørn Elmquist overbevist om, at der vil komme flere erstatningssager.

Selv agter han at tage imod statsministerens undskyldning og lade sin egen erstatningssag ligge.

»For mig handlede det ikke om kroner og øre, men om anerkendelse og en undskyldning. Den får vi nu. At nogen så vil forsøge at få erstatning, det kan jeg sagtens forstå. Og kan foreningen hjælpe, så gør vi da det,« siger Poul-Erik Rasmussen.

Ingen garanti for erstatning

Selv om statsministeren siger undskyld, skal tidligere børnehjemsbørn, som overvejer et erstatningskrav, være klar over, at de ingen juridisk sikkerhed har for at vinde sådan en sag.

Det vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Michael Gøtze.

»Fordi der kommer en politisk undskyldning, er det ikke ensbetydende med juridisk tildelte erstatninger. Man vil stadig skulle igennem retssystemet, som vil kræve dokumentation, afhøringer og vidner. Det er ikke givet, at man vil vinde sådan en sag«, siger han.

Michael Gøtze påpeger dog, at afskaffelsen af forældelsesfristen er »et bump fjernet fra vejen mod erstatning«.

»Nogle vil nok sige, at man nu har fået en undskyldning, og så skal man videre i livet. Andre vil nok opleve undskyldningen som medvind og forsøge sig med et erstatningskrav«, siger han.