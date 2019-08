I torsdags udbrød der åben krig i Venstre, efter at næstformand Kristian Jensen tordnede imod sin formand, Lars Løkke Rasmussen, i et opsigtsvækkende interview. På et pressemøde dagen efter måtte Jensen undskylde. Men er krigen om, hvem der skal blive på formandsposterne i Venstre, endeligt afsluttet? Og er partiet stort nok til to formænd, der er som vand og olie?