Søren Espersen: »Det er ikke en joke, men en uforskammet måde at behandle en loyal allieret og det grønlandske folk«

Grønlandske politikere, som flirter med selvstændighed, har et medansvar for, at USA’s præsident kan overveje at købe Grønland. Det mener Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.