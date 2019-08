Nørrebro Pride

I et debatindlæg i Politiken sidste år forklarede arrangørerne formålet med den alternative Pride således:

»Nørrebro Pride er til for tydeliggøre, at ikke alle LGBTQ+-personer er hvide, ciskønnede og kropsduelige, at vi også er personer, der er racegjorte minoriteter, der er transkønnede, der er non-binære, der har et eller flere handikap, der er religiøse, der ikke har statsborgerskab, der er psykisk sårbare, der er sexarbejdere, der er omsorgspersoner, og personer der endnu ikke ved, hvad de er, men bare ved, at de ikke er en del af normen«.

