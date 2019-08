Ólafur Elíasson ønsker klimaoprør: De nordiske lande skal erklære klima-nødsituation

Mette Frederiksen (S) underskriver tirsdag i Nordisk Ministerråd en ny klimavision. Det sker, to dage efter at Island opsætter en mindeplade for landets første døde gletsjer. »De får mulighed for at vise lederskab på klimaområdet«, siger den verdensberømte dansk-islandske kunstner Ólafur Elíasson.

Søndag mødes videnskabsfolk, kunstnere og bekymrede islændinge nordøst for den islandske hovedstad Reykjavik ved det, der engang var den 50 meter tykke gletsjer Okjökull, kaldet OK.

Foto: Ragnar Axelsson

I 2014 blev den erklæret død, afsmeltende, såkaldt ’død is’. Nu opsætter det islandske samfund en mindeplade for OK-gletsjeren, den første gletsjer i Island, der forsvinder som følge af global opvarmning.

Det sker, blot to dage før statsminister Mette Frederiksen tirsdag mødes med statsministerkolleger i Nordisk Ministerråd for at vedtage en ny klimavision.

Den tyske kansler, Angela Merkel, kommer samtidig på besøg til det nordiske statsministermøde, så parterne skal drøfte muligheden for at styrke samarbejde på klimaområdet.

Den islandskdanske verdensberømte kunstner Ólafur Elíasson, der selv deltager ved indvielsen af mindesmærket ved OK-gletsjeren søndag, kan ikke undlade at koble de to aktuelle begivenheder.

»For at vise deres (de nordiske statsledere, red.) anerkendelse af situationens alvor må de nordiske lande gå sammen og erklære en klima-nødsituation«, erklærer Ólafur Elíasson i en mail til Politiken.

Politiken bringer søndag et længere debatindlæg, som Ólafur Elíasson har skrevet sammen med den anerkendte islandske forfatter Andri Snær Magnason, der står bag mindesmærket ved OK-gletsjeren.

Eliasson mener, at de nordiske lande bør gå forrest i klimakampen, da de nordiske statsministre har et moralsk ansvar for fremtidige generationer i deres lande. Samtidig vil regeringslederne med en samlet nordisk klimaindsats kunne vise det lederskab mod klimaforandringer, som »der er så hårdt brug for i dag«.

»Enhver gletsjer, der forsvinder, afspejler vores manglende handlinger. Enhver reddet gletsjer vil være et bevis på det moralske mod og følelse af formål, vi kan mønstre i denne nødsituation«, siger Olafur Elíasson.

Klimaet er en kæmpe udfordring

Mette Frederiksen understreger i en pressemeddelelse, at hun ser frem til sit første møde med de nordiske kolleger, hvor klima fylder det meste.

»Vi står over for en kæmpe udfordring med klimaet, og jeg synes, det er vigtigt, at vi i de nordiske lande går forrest og fører an, når det kommer til handling på klimaets vegne. Vi skal sætte et eksempel for resten af verden«, siger Mette Frederiksen, uden dog at blive konkret.

Nordisk Ministerråd udarbejdede i december et program frem til 2025 for et styrket klimaarbejde i Norden, som ministrene i næste uge skal vedtage.

Ifølge professor i geologi Minik Rosing, Globe Institut ved Københavns Universitet, er klimaforandringer »ikke længere en teoretisk forudsigelse for fremtiden, men en hverdagsrealitet« med OK-gletsjeren som synligt offer.

»Der er ikke længere nogen tvivl om, at klimaet i Arktis forandrer sig mærkbart og hurtigt. Gletsjere og iskapper svinder, og havisen skrumper med potentielt katastrofale følger for mennesker i hele verden – rige som fattige«, skriver han til Politiken.

Professoren mener som Elíasson, at de nordiske lande bør gå sammen og handle på det budskab, de smeltende gletsjere sender til hele verden.

»Norden er en global signifikant region, og en samlet indsats mod klimaforandringer vil være en mulighed for Norden til at samarbejde mod det fælles mål, som overskrider vores sentimentale samhørighed og giver Norden en global, nutidig betydning og relevans«, siger professor Minik Rosing.

Alle gletsjere vil forsvinde

Når OK-gletsjeren ikke i dag defineres som en gletsjer, skyldes det, at sommerens afsmeltede is ikke længere bliver genskabt om vinteren, og dermed udvirker, at den konstant flytter sig under sin egen vægt.