Død gletsjer vækker vrede og frustration i Island: Vi befinder os i Den Enorme Afsmeltning

Menneskeheden oplever lige nu Den Store Optøning, og vi skal minde os selv om, at det ikke er normalt. At det ikke er okay at skulle skrive dette mindeord om en gletsjer ved navn Ok.