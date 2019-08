Bred støtte til stor naturpark i København: Vi skal ikke gentage fejlen fra Enghave Brygge

Flere partier i Københavns Borgerrepræsentation vil gerne have mere vild natur i Nordhavn, end By & Havn har lagt op til. Det springende punkt er finansieringen.

Klemt inde mellem en stor containerterminal, byggepladser og lagerbygninger ligger Nordhavnstippen. Et vildt naturområde i ydre Nordhavn, som de færreste københavnere kender til, med to søer og et lille vådområde omkranset af lyng og knæhøjt græs. Her flakser hejren lavt, og en blishønefamilie tøffer rundt ved sivene. Gravemaskinernes brummen og bippen slås med Øresunds bølger om lydbilledet.