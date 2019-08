Mette Frederiksen vil forbyde gratis plastikposer

Lyt til artiklen 04:04

Med sit første konkrete udspil som statsminister vil Mette Frederiksen (S) fordoble afgiften på plastikposer og engangsservice samt forbyde udleveringen af gratis bæreposer i hele Danmark.

Det fortæller statsministeren i et interview med Politiken.

»Der er nu så meget plastik i havene, at det svarer til, at der hvert minut hele døgnet rundt bliver smidt en hel lastbil med plastik direkte ud i vores hav. For mig er plastikforurening blevet symbolet på en verdensbefolkning, som ikke passer ordentligt på sin jordklode«, siger statsminister Mette Frederiksen.

De højere afgifter og det nationale forbud er ifølge Frederiksen »et første skridt i et dansk opgør med det, vi ser i verdenshavene«:

»Det at tage ansvar for verdenshavene mener jeg er en særskilt dansk opgave. For mig handler det først og fremmest om at få nedbragt forbruget af plastik«.

De nye afgifter er en del af regeringens kommende finanslov og vil indbringe 200 millioner kroner til statskassen fra 2020. Ifølge regeringens egne beregninger vil det sænke forbruget af plastikposer og engangsservice med 20 procent. Afgiftsstigningen betyder, at en plastikpose vil blive 50 øre dyrere at købe, vurderer regeringen.

Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, bakker op om, at plastikposer ikke bør være gratis.

»Det er vigtigt, at forbrugeren forstår, at man skal genbruge en pose, og der er prisen med til at give et signal om, at der er tale om en værdi. Det giver også butikkerne mulighed for at sige til kunden, at den koster penge, så man ikke får en sur kunde«.

Omvendt er man i Dansk Erhverv »selvfølgelig kede af«, at der sker en fordobling af afgiften. Jakob Lamm Zeuthen frygter ligefrem, at det kan få »uheldige miljøkonsekvenser«.

»Så vil man risikere, at man skifter til andre materialer, der muligvis har en større miljøskadelig effekt i forhold til plastik«, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen afviser bekymringen:

»Dansk Erhverv har en pointe i, at man aldrig må forenkle noget, så man kun slår ned på plastik, men det er heller ikke vores hensigt. Jeg kan nu forestille mig, at det også er, fordi det bliver dyrere at købe en plastikpose i supermarkedet, at de har den udlægning«.

De højere plastikafgifter et kun det første af en række skridt, der skal gøre Danmark grønnere. Frederiksen har på forhånd afvist at indføre afgifter på kød, som Alternativet har foreslået. Omvendt holder hun en dør på klem for afgifter på flybrændsel, som Radikale Venstre har foreslået. Frederiksen håber på at kunne lave flere grønne aftaler hen over midten i dansk politik, fordi det vil sikre den grønne omstilling ved et regeringsskifte. Konservatives fungerende ordfører Rasmus Jarlov hilser forslaget velkommen.

»Der bliver brugt alt for meget plastik i Danmark, og vi er med på, at vi kan bruge afgifter som et middel til at reducere miljøbelastninger«, siger Rasmus Jarlov.

Men han understreger, at regeringen bør sikre, at andre skatte reduceres med de 200 millioner kroner, man får i statskassen, »hvis vi skal være med i en en løsning«.

Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen, advarer kraftigt mod et egentligt forbud:

»Mette Frederiksen skal jo ikke bestemme, om en butik må give en gratis bærepose. Hvis man hæver afgiften, fordi man kan dokumentere, at det har en negativ effekt på miljøet, så kan vi godt være åbne over for det, men det vil jeg se, før vi tager stilling«.

SF’s miljøordfører, Carl Valentin, har svært ved at skjule sin begejstring:

»Det har store miljø- og klimamæssige konsekvenser med vores plastikforbrug, og vi ved, at det virker, når vi piller ved prisen«.