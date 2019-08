Dansk politis teleaffære breder sig til Norge

FOR ABONNENTER

Sagen om Rigspolitiets mangelfulde og fejlbehæftede teledata får nu den norske rigsadvokat til at sætte en større undersøgelse i gang af straffesager i Norge, hvor dansk politis teledata er blevet brugt. I et pålæg til norsk politi og anklagemyndighed skriver rigsadvokaten, at det »haster« med at gennemgå norske straffesager, hvor der er indhentet den slags information fra Danmark.