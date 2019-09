Jensen-støtte foreslår Støjberg som næstformand for Venstre

Karsten Lauritzen, der tilhørte Kristian Jensens fløj, støtter en ledelsesduo med Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg som Venstres nummer et og to.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg vil med sin jyske baggrund, sit køn og sit politiske ståsted være den rigtige næstformand for Venstre i en ledelsesduo med partiets nuværende politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen.

Det mener tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V), der i partiets gamle magtkonstellation var en markant repræsentant på fungerende partiformand Kristian Jensens fløj i partiet. Lauritzen har selv modtaget flere opfordringer om at kandidere som næstformand, men mener, at Støjberg vil være den rigtige.

»At næstformanden skal hedde Inger Støjberg, handler om at kunne lave et godt team«, siger Karsten Lauritzen i et interview i Politiken.

Han har selv et ønske om at blive gruppeformand, men understreger, at fordelingen af de øvrige poster vil være en opgave for en kommende ledelse.

Siden Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i lørdags meddelte deres exit, har en lang række fremtrædende Venstre-folk fra hele landet peget på Jakob Ellemann-Jensen som deres foretrukne formandskandidat. Flere Venstrefolk har ligeledes nævnt Inger Støjberg som deres foretrukne kandidat til næstformandsposten, men ikke i nær samme omfang som Ellemann.

Støjberg og Ellemann ofte uenige

Ved folketingsvalget opnåede Støjberg Venstres næsthøjeste personlige stemmetal. På partiets indre linjer og i den offentlige debat har hun ofte delt vandene i værdi- og udlændingedebatten med skarptskårne opslag på sin velbesøgte facebookprofil. I 2017 fik hun kritik fra Løkke for et opslag med et billede af sig selv sammen med en lagkage i anledning af, at hun som minister havde gennemført 50 stramninger på udlændingeområdet.

I udlændingepolitikken har Jakob Ellemann-Jensen ofte haft et anderledes udgangspunkt – bedst illustreret ved, at han i 2007 meldte sig ud af Venstre i protest mod den daværende ledelses udlændingestramninger. Der er blevet strammet igen og igen siden.

»Jeg er ikke udlændingepolitisk præcis samme sted som Inger. Men jeg har flyttet mig. Det er også mit indtryk, at Inger er indstillet på at lytte til dem, der ikke er enige med hende«, siger Lauritzen.

Hverken Støjberg eller Ellemann har ønsket at kommentere Lauritzens opfordring. Flere andre medlemmer af folketingsgruppen er tilbageholdende med på nuværende tidspunkt at melde ud til fordel for Inger Støjberg.

Sophie Løhde (V) slog i begyndelsen af august Inger Støjberg i et kampvalg om posten som næstformand i folketingsgruppen. Løhde har tilkendegivet, at hun støtter Ellemann som partiformand, og at hun ikke selv er kandidat til posten som næstformand. Løhde betegner Inger Støjberg som »et godt bud på en god næstformandskandidat«.

»Nu ved jeg slet ikke, om hun vil være kandidat. Men jeg er fuldstændig tryg ved, at de delegerede træffer den bedste og rigtige afgørelse. De, der måtte være kandidater, må melde sig«, siger Sophie Løhde.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) mener, det er for tidligt at fordele ledelsesposter. Han opfordrer alle til at »tage en dyb indånding«.

»Vi har mange i vores parti, som vil kunne fylde den rolle ud. Jeg ved slet ikke, om Inger Støjberg er interesseret«, siger Jan E. Jørgensen.

I august gav han udtryk for, at »næstformand« hverken betød »næste formand« eller »næsten-formand«.

»Vi skal være enige om, hvad næstformandens rolle skal være, før man kan finde ud af, hvad det skal være for en profil«, siger Jørgensen.

Skatteordfører Louise Schack Elholm (V) har støttet Ellemann som formandskandidat, men har ikke taget stilling til spørgsmålet om næstformand:

»Vi skal have et billede af, om der er alternative kandidater, som tør stille op mod Inger, før man tager stilling til, hvem det reelt skal være. Jakob Ellemann er der blevet kaldt på fra hele landet og alle vores organisationer. Jeg har ikke hørt dem råbe det samme i forhold til næstformandsposten«, siger Schack Elholm.