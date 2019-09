Irland, Holland og Luxemburg topper: De største skattely ligger i EU

Når multinationale selskaber sender overskud ud af Danmark for at slippe for skat, går 84 procent til andre EU-lande, viser ny forskning.

Ordet ’skattely’ får de fleste til at tænke på små palmebevoksede øer i Caribien, men det er helt forkert: Når multinationale virksomheder som Nike, Facebook eller Google dirigerer overskud, som er tjent på forretninger i Danmark, til andre lande for at slippe for skat, så sendes 84 af hver 100 kroner til et andet EU-land. Danmark mistede på den måde 6,9 milliarder kroner i selskabsskat i 2016. Og billedet er nogenlunde det samme i en stribe andre lande i Europa.