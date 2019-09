Syrisk kvinde, der angiveligt har været udsat for vold kan ikke blive skilt: Nu skal byret afgøre flygtninges skilsmisse

»Helt generelt er det sådan, at en enkelt byretsdom ikke nødvendigvis skal – eller kan – medføre en ændring af praksis. Det afhænger bl.a. af de konkrete forhold og dommens konkrete indhold. Siden sagen fra Odense har vi modtaget to sager med samme problematik. Det er disse to sager, der er sat på standby til efter byrettens afgørelse. Der er derfor ikke siden Odensesagen givet noget afslag med denne begrundelse«.

Ændring kan være på vej

Om den konkrete sag, der verserer i byretten, oplyser Familieretshuset:

»Hvis retten giver parret medhold i, at Danmark har international kompetence, vil sagen blive sendt retur til Familieretshuset, der derpå vil begynde den egentlige behandling af sagens indhold. Samtidig vil de to sager på standby blive behandlet på samme måde, således at parrene herefter kan påberåbe sig international kompetence. Praksis vil således blive ændret i denne type sager, således at ophold efter paragraf 7, stk. 3 også vil blive anset som tilstrækkeligt for at medføre international kompetence«.

Videre lyder det:

»Hvis retten derimod stadfæster afgørelsen af, at Danmark ikke har international kompetence, vil dette være afslutningen på sagen, og de to sager på standby vil ligeledes modtage et afslag med anførelse af manglende international kompetence«.

Som en af sine sidste meldinger som socialminister fastslog den konservative Mai Mercado på Twitter, at »praksis skal ændres«, for »selvfølgelig skal man kunne blive skilt, når man er flygtning«. Meldingen kom dog efter, at folketingsvalget var udskrevet i maj, hvorfor den altså ikke rigtigt havde nogen effekt.

Hendes afløser, social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), har samme holdning, men tøver ligeledes foreløbig med at gribe ind.