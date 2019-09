Trods mangel på varme hænder er mange jobopslag på deltid

Selv om der allerede nu mangler varme hænder til velfærd i børnehaver, hjemmepleje og på sygehuse - og efterspørgslen vil stige i takt med et stigende antal børn og ældre i de kommende år - opslås en stor del af stillingerne på deltid.

Det skriver Jyllands-Posten.

I første halvår af 2019 var 68 procent af de opslåede stillinger som social- og sundhedsansatte på deltid.

Det frustrerer sektorformand Torben Hollmann fra fagforeningen FOA.

»Vi har enorm personalemangel inden for området, og vi kan se, at de ældre har brug for mere og mere hjælp.

»Det kan de ikke få, fordi vores medlemmer ikke er så længe på arbejdspladsen. Derfor skal flere på fuldtid, siger han til Ritzau.

Torben Hollmann foreslår, at alle stillinger som udgangspunkt bliver opslået på fuld tid.

Han anerkender, at en del af udfordringen er, at nogle af FOA's medlemmer ikke ønsker at være på fuldtid.

»Det har været kutyme i mange år og er nærmest blevet en tradition at arbejde på deltid, men hvis vi nu får den vendt om, så stillingerne i udgangspunktet er fuldtid, tror jeg, at de fleste gerne vil det, siger Torben Hollmann.

Ser man på pædagoger, der leder efter nyt arbejde, er 54 procent af jobopslagene på deltid, mens det for sygeplejersker gælder for en tredjedel.

I Danske Regioner erkender formanden i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), der er chefforhandler på det offentlige område, at regionernes ambition om flere ansatte på fuld tid er slået fejl.

»Vi må erkende, at vi har for mange på deltid, og at det er svært at ændre den herskende deltidsnorm og få flere på fuld tid, siger han til Jyllands-Posten.

Anders Kühnau tror, at det skal ændres i samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere frem for håndfaste krav.

Den udbredte brug af deltid skyldes, at de offentlige arbejdsgivere i dagligdagen handler anderledes end de officielle hensigtserklæringer om, at flere skal op i tid.

Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

»Både i daginstitutioner og i ældreplejen er der mere arbejde på nogle tidspunkter af dagen end andre, og derfor efterspørger man deltidsansættelse, siger han til Jyllands-Posten.

Regeringen erkender udfordringen med at få hænder nok og har nedsat en taskforce. Den skal komme med forslag til at skaffe flere folk til den nære velfærd.

