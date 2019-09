Lars Løkke til TV 2: »Landsmødet skal tage stilling til Inger Støjberg eller Ellen Trane som næstformand - det mener jeg ingenting om«

Udviklingen ved hovedbestyrelsemødet i Brejning, hvor Lars Løkke Rasmussen endte med at gå af som næstformand kom bag på Løkke selv, siger han i et interview med TV 2.

»Jeg er nok lidt af en naiv støbning«, siger Løkke i interviewet.

Lars Løkke Rasmussen har allerede sagt til DR, at han i længere tid har set Jakob Ellemann-Jensen som en kommende formand for Venstre. Det gentager han i interviewet med TV 2.

Her bliver han også spurgt, om han fortalte daværende næstformand i Venstre, Kristian Jensen, at han så Ellemann-Jensen som formand fremfor Kristian Jensen. Det gjorde han ikke, selvom Kristian Jensen åbent havde sagt, at han havde ambitioner om at blive formand.

»Venstre fylder næste år 150 år. Der er to næstformænd nogensinde, som er blevet formænd. Det var Anders Fogh Rasmussen og mig. Så det er ingen naturlov«, siger Lars Løkke Rasmussen.

