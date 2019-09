Politisk kommentator: Lars Løkkes interviews på tv må give dybe panderynker hos Jakob Ellemann-Jensen

Den tidligere Venstre-formand bebuder foredragsturne, og at han vil forblive folketingsmedlem. Det kan giver udfordringer for Venstres kommende ledelse, mener Kristian Madsen.

I to tv-interviews brød Lars Løkke Rasmussen søndag aften den dybe tavshed, der har været omkring ham, siden han for 15 dage siden trådte tilbage som formand for Venstre.

Lars Løkke Rasmussen agter at fortsætte som folketingsmedlem, og i den kommende tid vil han rejse rundt i Danmark i selskab med forfatter Kirsten Jacobsen. De to skal holde foredrag.

De planer kan ikke være sød musik i formandskandidat Jakob Ellemann-Jensens ører, mener Politikens politiske kommentator, Kristian Madsen.

»Lars Løkke virkede ikke for alvor afklaret i forhold til sin fortsatte politiske karriere. Han mener tydeligvis, at han stadig har en eller anden stemme i debatten, og det kan godt give Jakob Ellemann-Jensen problemer«, siger Kristian Madsen.

»Nu skal Løkke ud og tale med danskerne om sit eget politiske liv, men jo også om Venstres retning og alt det, der er sket. Det burde jo være den nye formand og ikke den afgående, som skal rejse rundt med det glade Venstre-budskab«, siger han.

Lars Løkke Rasmussen siger til DR, at det kommende Venstre-formandskab nu må finde ud af, hvad de kan bruge ham til. Selv er han besluttet på at leve op til det ansvar, han har over for sine vælgere.

Hvad kan det nye Venstre-formandskab egentlig bruge Lars Løkke Rasmussen til?

»Ja, det er jo et god spørgsmål. Jeg har meget svært ved at se Løkke tage nogen større del i de traditionelle politiske debatter om diverse reformer og udspil. Derfor tror jeg, at Løkke kommer til at sætte sig på de bagerste Venstre-rækker sammen med de nyvalgte og derfra spille en tilbagetrukket rolle med hensyn til det politiske arbejde. Om han så på længere sigt kunne finde på at sige ja til en eller anden politisk udpegelse, det er svært at sige, og det svarer han heller ikke selv klart på«.

Lars Løkke Rasmussen bliver i begge interviews spurgt ind til sit forhold til den tidligere næstformand Kristian Jensen. Hvilken position indtager Løkke i forhold til Jensen?

»Det er helt tydeligt, at Løkke havde nogle eftertackling, han skulle have sat ind. Og især mod Kristian Jensen. Han siger blandt andet, at han i sin tid som statsminister tog hensyn til Kristian Jensens position som næstformand, men derudover udnævnte ministre på baggrund af deres kompentencer. Altså underforstået, at Jensen måske fik poster, som han reelt ikke var kompetent nok til«.

I de to interviews siger Lars Løkke Rasmussen, at han »ikke har planer« om at starte et nyt parti, hvilket der ellers har været rygter om på Christiansborg. Kristian Madsen hæfter sig ved, at det ikke var den mest overbevisende afvisning af et sådan projekt, Løkke kom med i de to interviews.

»Hvis man nogensinde havde spurgt Poul Nyrup Rasmussen eller Anders Fogh, om de kunne finde på at starte et nyt parti, så ville de jo have sagt blankt nej på stedet«, siger Kristian Madsen.

»Men her holder Løkke jo lidt Jakob Ellemann-Jensen til ilden og signalerer, at Løkke er Venstre-mand, så længe det nye formandsskab bliver på den kurs, han selv lagde. Og hvad så, hvis Venstre ikke gør det? Det er endnu et tegn på, at Løkkes fremtidige politiske liv ikke er fastlagt endnu«, siger han.