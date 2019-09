DR og Børsen: Sag om udbytteskat vokser med op mod en milliard kroner

Sagen om formodet svindel med dansk udbytteskat kan være op mod 940 millioner kroner højere end hidtil antaget på grund af fejl hos banker i Danmark.

Det viser dokumenter fra Skatteministeriet, som DR og Børsen er i besiddelse af.

Pengene skal lægges oveni de 12,7 milliarder kroner, som udenlandske investorer vurderes at have snydt de danske skattemyndigheder for.

Papirerne viser, at der er sket omfattende fejl i den bankordning, som Nordea Danske Bank og SEB har stået for.

Den har ifølge ministeriet medført uretmæssige udbetalinger på mellem 712-940 millioner kroner. Det skal være sket i perioden 2012-2015.

Bankordningen betød, at de tre banker havde få lov til selv at stå for at betale refusion af udbytteskat tilbage til udenlandske investorer.

Det er en mulighed investorer har i nogle lande for ikke at skulle betale skat af afkast på aktier flere gange. Ordningen blev lukket ned i 2015.

ritzau