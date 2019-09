Klimakommentar: DI's nye klimaplan markerer et skred

FOR ABONNENTER

Dansk Industris nye 2030-plan for dansk økonomi, som blev præsenteret i denne uge, er skelsættende på flere måder: For første gang er der nu en samlet økonomisk-politisk plan for dansk økonomi tænkt snævert sammen med den grønne omstilling. De borgerlige partier, der i valgkampen kaldte målsætningen om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 for overbudspolitik, bliver nu overhalet venstre om af Danmarks stærkeste erhvervsorganisation, der helhjertet bakker op om 70-procents målet.