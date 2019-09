Serie

Det store skattetyveri

Nu bliver en række nye afsløringer om den skandalen om udbytteskat, som fra 2012 til 2015 kostede den danske statskassse mindst 12,7 milliarder kroner, trukket frem i lyset.

Politiken har sammen med TV 2, Süddeutsche Zeitung og det belgiske ugemagasin Knack undersøgt et netværk omkring hidtil ukendte hovedmænd i sagen. Hidtil har briten Sanjay Shah været udnævnt i offentligheden som bagmanden. Men i går kunne vi afsløre, at de to amerikanere Matthew Stein og Jerome Lhote også er bagmænd – de stod bag et netværk, der trak 4,1 milliarder kroner ud af statskassen.

De kommende dage vil vi bringe nye afsløringer i sagen.





