Kommunerne foretrækker ufaglærte medhjælpere: Christian har forgæves søgt over 1.000 jobs som pædagogisk assistent

Regeringens valgløfte om minimumsnormeringer kræver flere ansatte pædagogiske assistenter. Men ledigheden er høj, og kommunerne kritiseres for ikke at ansætte dem.

Minimum to gange om ugen i fire år har Christian Boddum søgt job som pædagogisk assistent. Uden at få bid.

Den 55-årige tidligere musiker og håndværker fra Aarhus er en af de mange uddannede pædagogiske assistenter, der står uden job. Ifølge nye tal fra fagforbundet FOA svarer ledigheden blandt de pædagogiske assistentertil 621 fuldtidsledige. Dermed er ledighedsprocenten over 10.

»Det er tusindvis af jobs, jeg har søgt. Jeg er begyndt at spørge forskellige ledere om, hvad det drejer sig om. De siger, de vil have medhjælpere, som er på vej til seminaret frem for pædagogassistenter«, siger Christian Boddum, som oplever, at mange ledere ikke ved, hvad pædagogiske assistenter kan.

Ifølge regeringen og SF er de pædagogiske assistenter ellers en af nøglerne til, hvordan valgløftet om minimumsnormeringer i landets dagtilbud i 2025 kan nås. Der er nemlig ikke nok uddannede pædagoger til at nå målet. Uddannelsen som pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, der tager godt tre år og veksler mellem skole og praktik. I dag er 8 procent af personalet i dagtilbuddene pædagogiske assistenter.

»Problemet er at få en fod inden for området. Det er virkelig svært. Der bliver ikke slået nogen stillinger op«, siger Christian Boddum.

Foto: Pr-foto Christian Boddum

Det bekræfter Mona Striib, forbundsformand for FOA.

»Det er et problem, at man ikke får ansat de pædagogiske assistenter, som er ledige. Virkeligheden viser tydeligt, at det er det, vi skal. Derfor skal man komme ud af røret og få ansat de pædagogiske assistenter, der rent faktisk er uddannet«, siger hun.

SF: Kommuner skal forpligtes

SF’s børneordfører, Jacob Mark, oplever, at institutionerne vil ansætte pædagogiske assistenter, men at kommunerne ikke har taget dem til sig:

»I hvert fald en stor del af kommunerne. De vil hellere betale lidt mindre for at tage medhjælpere eller betale lidt mere og så tage pædagoger«.

Ifølge FOA er gennemsnitsmånedslønnen for en pædagogisk assistent på fuldtid 30.695 kroner, mens pædagogmedhjælpere i snit tjener 26.714 kroner og pædagoger 34.864 kroner. Når forhandlingerne om minimumsnormeringerne begynder som led i finanslovsforhandlingerne, vil SF have, at der laves en uddannelsesplan sammen med kommunerne.

»Kommunerne skal forpligte sig på at tage de her pædagogiske assistenter i stedet for ufaglærte«, siger Jacob Mark.

SF har fremsat et ultimativt krav om, at der højst er tre børn per voksen i vuggestuen og seks børn per voksen i børnehaven. Minimumsnormeringerne handler dog også om, at der kommer flere faglærte, siger Socialdemokratiets børneordfører, Jens Joel.

»Vi kan godt pålægge kommunerne at ansætte flere pædagogiske assistenter«, siger han

Formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg Michael Ziegler (K) skriver i en skriftlig kommentar, at de pædagogiske assistenter »selvfølgelig er en del af løsningen« i forhold til normeringer i dagtilbud.

»Når der er høj ledighed blandt de pædagogiske assistenter i dag, skyldes det, at vi har uddannet flere, end institutionerne har efterspurgt. Det er op til kommuner og institutioner at sammensætte personale. Det blander KL sig ikke i.«