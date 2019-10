Ny afgørelse fra Flygtningenævnet: Syrisk flygtning fra Damaskus får opholdstilladelse

FAKTA

Flygtninges beskyttelsesstatus

Udlændingeloven har tre typer beskyttelse af flygtninge. De er alle midlertidige.

Paragraf 7, stk. 1

Konventionsstatus

Ansøgeren er forfulgt på grund af race, religion, socialt tilhørsforhold eller politiske holdninger og opfylder derfor betingelserne i Flygtningekonventionen. Det kan f.eks. være en syrisk mand, som nægter militærtjeneste. Ansøgeren får et blåt konventionspas. Den gælder i to år ad gangen.

Paragraf 7, stk. 2

Beskyttelsesstatus

Ansøgeren opfylder ikke betingelserne i Flygtningekonventionen, men risikerer alligevel tortur, dødsstraf og lignende umenneskelig straf. Beskyttelsen gives i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3. Det kan f.eks. være et familiemedlem til en desertør i Syrien. Ansøgeren får et gråt fremmedpas. Den gælder i et år ad gangen.



Paragraf 7, stk. 3

Midlertidig beskyttelse

Ansøgeren får midlertidig beskyttelsesstatus, fordi hjemlandet er præget af krig og uro, som går vilkårligt og uforudsigeligt ud over civile, der blot befinder sig i området. Det kan f.eks. være en syrisk flygtning, som er flygtet fra borgerkrigen i Syrien. Ansøgeren får et gråt fremmedpas. De første tre år kan ansøgeren ikke familiesammenføre, og der er ingen adgang til uddannelsessystemet. Den gælder i et år ad gangen.

Kilder: Dansk Flygtningehjælp og Refugees.dk

Vis mere