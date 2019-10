Københavns økonomi for næste år er på plads: Vuggestuer undgår sparekniv - men der bliver ikke tilført penge til flere hænder

Vuggestuer får lov til at beholde de 38 millioner kroner, de stod til at miste. Det står klart, efter politikerne i Københavns Borgerrepræsentation netop er nået til enighed om budgettet for næste års økonomi.

De planlagte besparelser på vuggestuerne i Københavns Kommune bliver annulleret som en del af kommunens økonomi for 2020. De planlagte besparelser på 38 millioner kroner ville have ramt vuggestuernes normeringer.

Det siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF). For kort tid siden er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Venstre blevet enige om et budget for kommunens økonomi i 2020.

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er ikke med i budgetforliget.

I 2016 besluttede borgerrepræsentationen at løfte daginstitutionernes normeringer med knap 38 millioner kroner, men de penge stod til at udløbe i 2020. Dem får vuggestuerne nu lov til at beholde. Der bliver dog ikke tilført flere penge til området, som det ellers er blevet krævet af frustrerede forældre ved talrige demonstrationer i løbet af 2019.

Samtidig er partierne nået til enighed om at fjerne en grønthøsterbesparelse, som betyder, at daginstitutionerne yderligere skulle have sparet omtrent 12 millioner, som de også får lov at beholde.

»SF har kæmpet for bedre normeringer i årevis. Vi stod over for, at der var et udløb på 50 millioner kroner i alt. Vi har nu sikret, at de 50 millioner er fundet i budgettet«, siger Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester (SF), til Politiken.

Men der bliver ikke tilført flere penge til bedre normeringer i vuggestuerne i København?

»Vi har jo kæmpet for at sørge for, at forældrene skulle opleve det samme serviceniveau efter nytår, som de oplever i dag. SF kæmper samtidig også på Christiansborg for bedre normeringer, og det er førsteprioritet i finanslovsforhandlingerne. Hvis det lykkes at finde de penge, går de direkte ned i at rekruttere flere pædagoger, hvis det står til os«, siger Sisse Marie Welling.

Så det er ikke lykkedes jer at sikre flere penge til bedre normeringer?

»Vi har haft nogle store udfordringer på det specialiserede område, hvor der er langt flere børn, der har brug for hjælp, og de huller har vi været nødt til at lukke først«, siger Sisse Marie Welling.

Selvom de københavnske forældre ikke kommer til at have flere pædagoger omkring deres vuggestuebørn, kan de muligvis se frem til at de lange ventelister på kommunens daginstitutioner vil blive kortere. I budgettet er der er sat 208 millioner kroner af til at anlægge og planlægge i alt 25 nye daginstitutionsgrupper med 12-22 børn i hver, blandt andet i Valby. Det fremgår af en pressemeddelelse

Radikal socialborgmester utilfreds med handicapområde

På handicapområdet bliver der også fjernet en planlagt besparelse på 15 millioner kroner årligt de næste fire år. Men budgetforhandlingerne har ikke resulteret i det økonomiske løft for handicappede, som socialborgmester Mia Nyegaard (RV) havde håbet på.

»Jeg gik efter, at vi fik løftet det alt for lave serviceniveau, vi har tilbudt vores borgere med handicap og økonomi til flere sagsbehandlere og pædagoger. Det lykkedes desværre ikke«, siger Mia Nyegaard i en pressemeddelelse.

»I et år hvor vi har fået historisk mange penge i aftalen mellem regeringen og KL. Hvor statsministeren siger, at regeringen prioriterer velfærden først. Hvor vi i kommunen haft flere penge at forhandle om end sidste år. Ja, der havde jeg håbet på et større løft af hele socialområdet«, siger Mia Nyegaard.

På socialområdet er der afsat penge til renovering og modernisering af et herberg på Amager. Værestederne ’Café Klare’ og ’Gang i gaden’ får sikret deres økonomi, mens ’Reden’ får mulighed for at holde døgnåbent. Derudover har budgetforhandlingerne dog ikke resulteret i det økonomiske løft, som socialborgmester Mia Nyegaard (RV) havde håbet på.