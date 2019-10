Efter hærværk og chikane: Nye Borgerlige-politiker siger op på burgerbaren The Barn

Nye Borgerlige-politiker Anahita Malakian har sagt sin stilling op på burgerbaren The Barn efter en uge med chikane, som kulminerede natten til lørdag med en knust rude.

Det oplyser politikeren søndag på Facebook:

»Det er med den dybeste sorg i mit hjerte, at jeg er nødt til at skrive dette opslag. Af hensyn til ejerne og de der arbejder i The Barn, samt de der planlægger deres events på stedet, har jeg valgt at sige op fra dd. med øjeblikkelig virkning«, skriver Anahita Malakian og tilføjer, at hun ikke har yderligere kommentarer foreløbig.

Malakians opsigelse er kulminationen på et kort, men intenst forløb, som har affødt heftig diskussion på sociale medier om grænserne for ytringsfrihed og tolerance.

Sagen begyndte onsdag, da Konfront, der beskriver sig selv som et netmedie for den »radikale venstrefløj«, skrev artiklen ’Naziburger: Højreekstremist åbner burgerbar i Nordvest’.

»For få måneder siden agiterede hun mod muslimer og islam. Nu har hun åbnet en burgerbar i Københavns Nordvest-kvarter«, indledte Konfront historien om Anahita Malakians burgerrestaurant.

Dagen efter sagde netmediet delvist undskyld for artiklen og brugen af ordet »naziburger«. Dog med en opfordring om fortsat at boykotte burgerbaren, som blandt andet har vegetar- og »habibi halal«-burgere på menuen.

Burger-frihed

Også den yderliggående venstrefløjsgruppe Antifascistisk Aktion har i løbet af ugen kritiseret burgerbaren og opfordret folk til at give restauranten dårlige anmeldelser på Facebook.

Da Anahita Malakian opdagede den knuste rude lørdag, sagde hun til BT, at hun ikke var overrasket oven på den negative omtale. Hun vurderede, at hærværken var politisk motiveret.

»Jeg kan ikke forestille mig andet. De (personer fra det ekstreme venstreorienterede miljø, red.) har nærmest opildnet til vold og har ikke andre metoder. Kommunikation er ikke deres stærkeste side, udover at trække nazist-kortet,« sagde hun til BT.

Inden Anahita Malakian trak sig fra burgerbaren, nåede hun at modtage opbakning fra en række politikere og debattører.

Venstre-politiker Jens-Kristian Lütken fra Københavns Borgerrepræsentation opfordrede alle til at »spise en ’nazi-burger’« og støtte retten til at have forskellige holdninger - »også på Nørrebro«.

Samme opfordring lød fra Radio24Syv-vært og Ekstra Bladet-debattør Nima Zamani, som mente, at opfordringerne til boykot skadede venstrefløjens sag.

»Anahita Malakians og jeg er som nat og dag rent politisk. Vi er meget uenige. Jeg har endda haft hende som gæst i mit radioprogram, Stram Diskurs, hvor jeg virkelig forsøgte at udstille hendes politiske holdninger. Ikke desto mindre skal jeg da smage hendes nye burgere. Sådan opfører vi demokrater os. Vi kan godt spise hinandens mad, selvom vi er uenige«, skrev Zamani i Ekstra Bladet.

En burger på The Barn koster ifølge hjemmesiden 69 kroner. En ’farmer family yeehaw combo’ med to burgere, to børneburgere, fire pommes fritter, fire sodavand og to dips står i 349 kroner.