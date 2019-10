Ammitzbøll-Bille: Vi tog fejl i EU-politikken

Det var en fejl, at LA anbefalede et nej ved retsforbeholds-afstemningen i 2015, mener Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der understreger, at partiet må revurdere sin linje på EU-området til en mere positiv og åbne for at træde ind i bankunionen.

Tiden er kommet til, at Liberal Alliance må revurdere partiets EU-kurs og gøre den mere EU-positiv. Og ikke mindst må man erkende, at man stod det forkerte sted, da man anbefalede danskerne at stemme nej ved retsforbeholdafstemningen i 2015. Det mener partiets tidligere næstkommanderende, folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

»Grundlæggende synes jeg, at vi i Liberal Alliance bliver nødt til at vende blikket indad og se på, om ikke vi har lagt os et forkert sted i europapolitikken«, siger han.

Han mener, at vi i disse år ser en række trusler mod Vesten, der gør det nødvendigt, at ansvarlige partier står fast om de vestlige værdier og samarbejde.

»Der er ingen tvivl om, at Nato og EU er grundpillerne i at forsvare vestlige værdier, og der mener jeg, at vi skal sige til os selv, at vi skal melde os på banen med en mere positiv linje i forhold til EU. Derfor synes jeg også, vi skal være dem, der står forrest i kampen for at få afskaffet forsvarsforbeholdet. Vi skal sige, det var en fejl at anbefale et nej til at afskaffe retsforbeholdet, og vi skal også åbne for diskussionen, om det klogeste i virkeligheden ikke er at træde ind i EU’s bankunion«, siger han.

Ikke drøftet i gruppen

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forklarer, at kursskiftet endnu ikke er drøftet i gruppen, men hører til »nogle tanker og en debat«, han gerne vil rejse.

»Jeg tror, at hvis vi skal rykke partiet, så er vi nødt til at starte en debat, og jeg synes, det er godt at starte debatten her«, svarer Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

»Når man har fået så læsterlige bank, som Liberal Alliance fik ved det seneste folketingsvalg, så er det jo en god lejlighed til lige at se 360 grader rundt. Og jeg må sige, at jeg tror, at vi skal vende tilbage til det, der var grundideen, da vi genrejste Liberal Alliance for 10 år siden – nemlig at vi skal have et økonomisk stærkt liberalt reformparti, der samtidig er et globalt, moderne og åbent parti«, siger han og tilføjer:

»Dybest set er der vel en grund til, at vi vel nærmest er det eneste europæiske liberale parti, der har skepsis over for det europæiske projekt. Det er jo, fordi det er grundliberalt at sikre frihandel og frihed og løse problemer som migration og klima i fællesskab«.

Liberal Alliance har ved flere lejligheder opfordret skiftende regeringer til at skifte til en mere EU-skeptisk kurs.

Under europaparlamentsvalget i 2014 opfordrede pariets daværende spidskandidat, Christina Egelund, Thorning-regeringen til at sætte hårdere ind over tildeling af sociale ydelser til EU-borgere. Ifølge LA skulle medlemslandene sikres mere selvbestemmelse, og EUs indflydelse skulle stækkes. På partiets hjemmeside står der i dag, at man skal arbejde for et »smalt og stærkt« EU. På hjemmesiden fremhæves det også, at man anbefalede et nej til afskaffelse af retsforbeholdet. Ikke fordi man var modstander af det fælles politisamarbejde Europol, men fordi partiet ser »en fordel i, at beslutningerne træffes tættere på danskerne, og danskerne skal have retten til at sige fra over for EU’s retspolitik«.

»For Liberal Alliance er det centralt, at beslutninger, der berører danskernes hverdag, såsom eksempelvis rettigheder og straffelovgivning, kan tilpasses og ændres løbende og på en måde, hvor danskerne inddrages, og at det sker med respekt for grundloven«, står der i dag på partiets hjemmeside.

Indtil nu har I været kendt som et ret EU-skeptisk parti. Hvad har motivet været til det?

»Jeg tror, vi har været et parti, der har været meget splittet omkring det europæiske spørgsmål; det tror jeg lige så godt man kan være ærlig og sige. Vi har prøvet at strække os hen over mange synspunkter, og det vil sige, at der har været noget, vi har været for, og noget, vi har været imod. Jeg tror, det har givet en for uklar profil«.

»Jeg tror bare, der er sket mange ting de seneste 10 år både på migration og klima, der gør, at i dag giver det ikke nogen mening, at et politisk parti ikke har en linje på europaspørgsmålet«.

Tvetydige signaler

Men I har vel haft en klar linje indtil nu, bare den stik modsatte af det, du siger nu?