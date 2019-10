Fra mandlige til kvindelige sælgere:  »Vi kunne se det på bundlinjen med det samme«

FOR ABONNENTER

Otte mennesker sidder på hug i en rundkreds med front mod hinanden. Seks kvinder. To mænd. De bøjer knæene i rytmiske hop, mens de med intensiverende styrke råber »Ja, ja, ja«. De skal have kraft på stemmen for at overdøve Shawn Mendez, der brager ud af højtalerne. Ritualet opløses i et krigerisk skrig, hvor de samtidig får så meget kraft på hoppet, at de ender stående.