Regeringen indfører grænsekontrol mod Sverige

Grænsekontrollen til Sverige skal genindføres, sprængninger af offentlige bygninger skal sidestilles med angreb på staten og der skal ske en massiv oprustning oprustning af overvågningen i det offentlige rum med flere hundrede nye kameraer.

Regeringen vil med en omfattende sikkerhedspakke skabe mere tryghed i en tid, hvor den generelle kriminalitet falder, men den hårde kriminalitet fylder mere med bandedrab på åben gade og kraftige eksplosioner, som man også har set det i Sverige i de seneste år.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse umiddelbart inden et pressemøde med justitsminister Nick Hækkerup på Politigården i København begynder.

Den midlertidige grænsekontrol mod Sverige vil blive gennemført som periodiske kontroller målrettet vejtrafikken og togtrafikken over Øresundsforbindelsen og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenå og Rønne.

»Eksplosionen ved Skattestyrelsen og dobbeltdrabet i Herlev er eksempler på den alvorlige kriminalitet, der kan flyde over grænsen fra Sverige. Det vil vi ikke acceptere. For at imødegå truslen fra alvorlig grænseoverskridende kriminalitet styrker vi nu beskyttelsen af grænsen mod Sverige ved at indføre midlertidig grænsekontrol og styrke politiindsatsen i grænseområderne mod Sverige«, siger justitsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

»For regeringen har det været afgørende, at vi sætter ind på en smart og effektiv måde. Det betyder, at fokus er på de organiserede kriminelle og ikke de mange almindelige borgere, der hver dag krydser grænsen«, lyder det videre fra justitsministeren.

Mere overvågning i det offentlige rum

Statsminister Mette Frederiksen løftede allerede sløret for en del af sikkerhedspakken i et interview med Berlingske forleden.

Her forklarede hun, hvorfor hun finder det nødvendigt at øge overvågningen i det offentlige rum og give politiet flere beføjelser i kampen mod de hårdeste kriminelle, efter at der i år har været 13 eksplosioner i København og 180 bandemedlemmer alene i årets første syv måneder er blevet idømt 258 års fængsel for 845 lovovertrædelser.

»Jeg har en grundlæggende bekymring for, om vi kommer til at stå med de samme problemer, som de har i andre samfund. Banderne og den hårde kriminalitet skal ikke have lov til at æde sig ind og stille og roligt ændre vores måde at leve og tænke på«, sagde Mette Frederiksen blandt andet i interviewet.

Som en del af sikkerhedspakken vil regeringen etablere et nyt center for kriminalitetsbekæmpelse og politisamarbejde i Ørestadsregionen. Det skal sikre et tæt og effektivt samarbejde med det svenske politi. Også på den anden side af Øresund er man stærkt udfordret af den hårde bandekriminalitet. Her har brutale nedskydninger på åben gade og eksplosioner ved rådhuse og andre offentlige bygninger i længere tid skabt stor utryghed. Ligesom den danske regering nu gør det, har den svenske regering fornylig lanceret en plan, der skal sætte ind over for banderne.





Opdateres