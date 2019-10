Usædvanligt og dramatisk forløb ender med vikar som vigtig vagthund

Danskerne skal i en periode ikke have en fast Folketingets Ombudsmand, men en vikar.

Ifølge flere af hinanden uafhængige kilder har Folketingets Retsudvalg efter et usædvanligt og dramatisk forløb ikke kunne nå til enighed om de fremførte kandidater til posten som ny vagthund over for regeringen.

Derfor indsættes i stedet den nuværende stedfortræder og såkaldt sætteombudsmand, Henrik Bloch Andersen, som ny konstitueret ombudsmand. Landsdommer Henrik Bloch Andersen, der også er formand for Flygtningenævnet, tager midlertidigt over på den demokratisk vigtige og prestigefulde post fra 1. november.

Af mødeindkaldelsen til torsdagens møde i Folketingets Retsudvalg fremgår det som punkt 4 på dagsordenen: ’Afgivelse af betænkning og indstilling vedr. valg af konstitueret ombudsmand for Folketinget’.

Uenighed i og på tværs af blokkene

En række kandidater til posten har de seneste uger været til ansættelsessamtaler med retsudvalget. Men ifølge Politikens oplysninger har der været uenighed både på tværs af de politiske blokke og internt i henholdsvis den røde og blå lejr.

I kandidatfeltet har blandt andre været nævnt direktøren i Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, landsdommer og tidligere professor i forvaltningsret, Niels Fenger, Københavns borgerrådgiver og konstitueret landsdommer Johan Busse samt den nuværende forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Også andre navne har været i spil undervejs, ligesom udvalget for at løse de fastlåste fronter har rakt ud til en person, som ikke selv havde søgt stillingen. Forgæves.

Syv år var nok

Den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, bekendtgjorde efter godt syv år i jobbet i juni, at han stod til at blive dommer i Højesteret. Efter en såkaldt prøvevotering i Højesteret i sidste måned fik Jørgen Steen Sørensen den ønskede dommerstilling, som han tiltræder 1. november.

Et af partiets Venstres medlemmer af retsudvalget Jan E. Jørgensen siger til Politiken, at han finder den manglende beslutningskraft »udramatisk«, men også at »det er klart, at vi gerne havde fundet én, inden den nuværende ombudsmand fratræder«.

»Men det er en utrolig vigtig beslutning, så der skal bruges den fornødne tid«, siger Jan E. Jørgensen.

Præcis hvem der beklæder ombudsmandsstillingen kan være af stor betydning. Som det fremgår af hjemmesiden for embedet skal ombudsmanden »bidrage til, at forvaltningen handler lovligt og følger god forvaltningsskik« og »beskytte borgernes rettigheder i mødet med myndighederne«.

Et af danmarkshistoriens mest legendariske forløb med Folketingets Ombudsmand som drivende kraft var tamilsagen. Her gravede ombudsmanden Hans Gammeltoft Hansen i forløbet om ulovligt tilbageholdte familiesammenføringer til tamiler fra Sri Lanka, der førte til nedsættelse af en undersøgelsesret, fældede Poul Schlüters regering og ved en senere rigsretssag blev daværende justitsminister Erik Ninn-Hansen (K) i 1995 idømt fire måneders betinget fængsel.