Slider og slæber uden at blive belønnet: Politikere fra Dansk Folkeparti er vælgertrætte

DF’ere ærgrer sig over, at vælgerne ikke har belønnet de konkrete resultater, de skaffede i sidste valgperiode.

Adskillige undersøgelser har dokumenteret, at tilliden til politikerne ligger så lavt, at begrebet politikerlede er blevet fast inventar i den politiske debat.

Nu melder tidligere medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe sig med en omvendt besked: vælgertræthed.

De er trætte af, at vælgerne ikke har belønnet dem for de politiske resultater, de slæbte hjem i sidste valgperiode, hvor DF havde afgørende indflydelse på den borgerlige regering.

Man kan sgu godt blive lidt vælgertræt Kim Christiansen

Partiets tidligere transportordfører Kim Christiansen undrer sig over, at vælgerne i så ringe grad belønnede ham for de politiske resultater, han hentede hjem. Han kæmpede f.eks. for at sikre stationsbetjening til den lille by Thorsager på letbanestrækningen mellem Aarhus og Grenaa. Sammen med ægtefællen Pia Adelsteen (DF) pressede han hårdt på for at skaffe 11 millioner kroner til at sikre fast kystsikring på Anholt.

Vælgere kvitterede ikke

Begge dele lykkedes, men vælgerne kvitterede ikke. Kim Christiansen fik 3 stemmer på Anholt, 11 i Thorsager og tabte mere end 1.800 stemmer i Østjylland.

»Man kan sgu godt blive lidt vælgertræt over ikke at blive belønnet«, siger Kim Christiansen og nævner, at det væltede ind med ros for indsatsen med letbanen.

»Da vi indviede letbanen, blev jeg tiljublet af alle i skåltaler. »Naarj, det er så fedt, at vi har fået den station, Kim, og tak for det«. Men der var så 11, der stemte på mig«, siger Kim Christiansen og erklærer sig frustreret over, at vælgerne ikke stemmer efter de opnåede resultater:

»Jeg kan stå og love stationer alle steder. Men på et tidspunkt må folk vel også stille politikere til regnskab«.

DF’s tidligere postordfører Henrik Brodersen kan godt følge logikken og siger, at »man får flere stemmer af, hvor store armbevægelser man har, og hvor meget man kan love, end selve resultaterne«. I sidste valgperiode kæmpede Brodersen for landdistrikterne og sikrede et stort beløb til bl.a. færgedrift og kystsikring på Omø.

»På Omø var jeg den største helt. De var bange for at bo der, fordi de blev oversvømmet. Men jeg måtte lide den tort at få nul stemmer på Omø og én stemme på Agersø. Så tænker man, at så var de heller ikke mere henrykte. Men man er nødt til at sige, at det er vilkårene«, siger Henrik Brodersen, der ikke blev valgt i juni.

Karina Due, der indtil valget var dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, synes, det er noget nær umuligt at trænge igennem pressens filter med fortællinger om de politiske resultater.

»Når vi træder ved siden af, så er pressen der som en mis. Men når vi får kæmpet noget godt igennem, så er det saftsusemig er svært at få tid i pressen«, siger Karina Due.

Blandt hendes politiske sejre var etableringen af et dyrepoliti. På finansloven blev der i fjor afsat 38 millioner kroner til en ny såkaldt dyrevelfærdsenhed.

»Jeg har været med til at få det igennem i den periode, jeg sad inde. Men der er masser af danskere, der ikke endnu aner en skid om, at der er kommet dyrepoliti. Det er ærgerligt, at det ikke bliver slået større op, når der er nogle store sejre«, siger Karina Due.

Kan følge frustrationen

Tidligere forsvarsordfører Jeppe Jakobsen, der heller ikke blev valgt, vil ikke sige, at han er ramt af vælgerlede.