Svineproducenter om fejl i branchen: Handler om meget få dyr

En dyrevelfærdsrapport viser en stigning i de mest alvorlige overtrædelser hos svineproducenter, og fødevareminister Mogens Jensen (S) vil derfor øge kontrollen.

Sektordirektør i Seges Svineproduktion Christian Fink Hansen mener dog, at ministeren giver et forvrænget billede af svineproduktionen.

»Fødevarestyrelsens rapport tager ikke hensyn til proportionerne i det her. Den interesserer sig alene for antallet af besætninger, hvor et eller flere dyr ikke er håndteret korrekt«.

»Jeg interesserer mig mere for, hvor mange dyr det drejer sig om. Det kan vi ikke se af Fødevarestyrelsens rapport«, siger han.

Christian Fink Hansen peger på, at det var en halv promille af grisene i producenternes eget uafhængige kvalitetssystem, der ikke var håndteret korrekt.

»Når det så er sagt, så er ét dyr, der ikke er håndteret korrekt, selvfølgelig ét for meget. Men det er biologi, vi arbejder med«.

»Tingene ændrer sig løbende. Jeg kender ikke brancher, hvor der ikke sker fejl. Det sker der desværre også hos os«, siger sektordirektøren.

Fredag har Miljø- og Fødevareministeriet udsendt en pressemeddelelse om Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrapport for 2018.

Den viser, at mere end hver tredje svinebesætning sidste år fik mindst én sanktion, da Fødevarestyrelsen var på uanmeldt stikprøvekontrol for at kontrollere dyrevelfærden hos godt 300 særligt udpegede besætninger.

Uacceptabelt at der ikke er styr på fundamental dyrevelfærd

Derudover var der en stigning i antallet af politianmeldelser fra 13 til 23, selv om der blev foretaget færre kontrolbesøg end året før.

»Det er helt uacceptabelt, at så mange landmænd ikke har styr på det mest fundamentale i dyrevelfærden for de dyr, de har i varetægt«, siger ministeren.

Han ønsker øget kontrol af landets svinebesætninger. Men det mener Christian Fink Hansen ikke, er den rigtige løsning.

»Jeg mener igen, at den rapport fra Fødevarestyrelsen tegner et forkert billede«.

»Vi har et højt niveau af dyrevelfærd i Danmark. Det er meget, meget få dyr, der ikke er håndteret korrekt. Jeg tror, vi kunne lave andre fælles indsatser, der ville gøre en større forskel end at øge kontrollen«, siger han.

I 2019 er ti procent af svinebesætningerne blevet kontrolleret.

ritzau