Samfundstjeneste begrænses: Flere skal direkte i fængsel for vold

S og V: Voldsdømte skal i fængsel

Det har ikke været muligt at interviewe justitsministeren, som er på efterårsferie. Men Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er opmærksom på risikoen for tilbagefald til kriminalitet ved fængselsstraffe, hvilket han kalder et »problem«.

»Det ændrer bare ikke ved, at hvis man har begået et overgreb mod et barn, gentagne gange har lavet personfarlig kriminalitet eller har udøvet stor skade på et offer, så mener vi ikke, at man som udgangspunkt skal have mulighed for at få samfundstjeneste«, siger Jeppe Bruus.

Venstre vil stemme for lovforslaget, og dermed har regeringen sit flertal på plads. For retsordfører Inger Støjberg (V) er der ikke så meget at rafle om:

»Hvis man er voldsdømt, mener jeg, at man hører til i et fængsel og ikke ude på gaden«, siger hun.

Foreningen Hjælp Voldsofre anerkender, at der kan være større risiko for tilbagefald til voldskriminalitet, når en gerningsmand har været i fængsel, men foreningen ser alligevel positivt på regeringens forslag, siger sekretariatsleder Henrik Munkholm:

»Hvis man som offer efter kort tid støder ind i sin gerningsmand tilfældigt nede i byen, kan man blive bitter og frustreret. Så fra ofrenes synspunkt er det et positivt forslag, for de kan se, at der vil være en konsekvens ved det, gerningsmanden har gjort«.