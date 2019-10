Fire trin Sådan svindler falske direktører danske virksomheder for millioner

De udenlandske svindlere har ofte en fast modus operandi, når de forsøger at franarre virksomheder, organisationer og foreninger deres penge. Her er den typiske metode forklaret i fire trin.

1 Find offeret. En gruppe udenlandske svindlere har sat sig for, at de vil svindle en dansk virksomhed med ceo-fraud – direktørsvindel. Første skridt er at kortlægge virksomheden og medarbejdernes roller. Målet er at finde ud af, hvem der er direktør eller økonomiansvarlig, og hvem der sidder i regnskabsafdelingen og kan godkende fakturaer og overførsler.