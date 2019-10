Mor til to bortførte døtre står frem: Frygter, at de har taget faderens parti

For mere end 9 år siden bortførte en far fra Odense 2 af sine 3 døtre til Libanon. 29. september ankom faderen og døtrene så igen til Danmark, og faderen er nu varetægtsfængslet i sagen. Moderen til døtrene, Mageda Freijeh, står nu frem i Politiken og fortæller om bortførelsen og de 9 år uden døtrene, der i dag er 18 og 21 år.

Mageda Freijeh bor Odense med den yngste datter på 12 år, som ikke har set sine søskende siden 2010. Moderen fik tilkendt den fulde forældremyndighed i Østre Landsret, da de danske myndigheder kunne konstatere, at faderen havde taget de to døtre med til byen Tripoli i Libanon uden moderens accept.

Siden har såvel Udenrigs- som Justitsministeriet arbejdet for at få døtrene hjem til deres mor og faderen hjem til retsforfølgelse. Ingen af delene lykkedes, da Libanon ikke er en del af Danmarks internationale aftaler på området.

Mageda Freijeh frygter efter samtaler med sine døtre, at de efter ni år i faderens varetægt har taget hans parti i konflikten, og hun ved i dag ikke, om hun igen får et bånd til dem.

»Jeg er glad for, at de er tilbage, men jeg også rigtig bange for, at de aldrig kommer til at kunne forstå min version af, hvad der er sket«, siger hun til Politiken.

Faderen blev 30. september afhørt i et grundlovsforhør, og her forklarede han, at det var pigerne, der ville til Libanon, og at det også var dem, der ikke ville hjem igen. Han sagde desuden, at han har følt sig truet af ekskonens familie.

Han forklarer dog også, at det var ham, der rådede døtrene til ikke at tage tilbage til Danmark, før de begge var myndige.

Sidste år blev 46 børn bortført fra Danmark til udlandet af enten deres far eller mor, heraf 17 til lande, som Danmark ikke har en aftale med. Lande som Libanon, Irak og Pakistan optræder hyppigt blandt de lande, børnene bortføres til. Antallet af bortførte børn har været stabilt i en årrække, oplyser Social- og Integrationsministeriet.

Mageda Freijeh bekymrer sig for sine døtre, som i øjeblikket bor hos faderens familie i København. Moderen fortæller blandt andet, at de to unge kvinder ikke længere taler dansk.

Faderen er foreløbig varetægtsfængslet frem til 28. oktober.