Svigt Politiets mange fejl i Meng-efterforskningen

Et ferieramt politi troede, at Emilie Meng var rendt hjemmefra på den skæbnesvangre julidag i 2016. Det var startskuddet til en perlerække af fejl i efterforskningen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har erkendt fejlen, at man indledningsvis troede, at Emilie Meng bare var løbet hjemmefra. Derfor blev en række efterforskningsskridt ikke taget i tide. DR-dokumentaren ’Emilie Meng – en efterforskning går galt’ har afdækket, hvordan politiet undlod at få et stort omfang og siden slettet videomateriale.