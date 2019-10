Minister opfordrer kommuner til at frede klippekort til ældre

Det kommer bag på sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at en række kommuner helt eller delvist har afskaffet en klippekortordning for de dårligst stillede ældre.

Ordningen er blevet indført for at give de ældre hjælp til udflugter og andre aktiviteter.

»Det her undrer mig. Regeringen har netop tilført 2,2 milliarder kroner til kommunerne næste år. Det har vi gjort for at holde hånden under velfærden og sikre, at pengene følger med, når der blandt andet bliver flere ældre, siger Magnus Heunicke i en skriftlig kommentar.

»Derfor kan jeg ikke forstå, at der er kommuner, der vælger at spare klippekortet væk. Derfor vil jeg gerne opfordre kommunerne til at fortsætte klippekortordningen til plejehjemsbeboere, tilføjer han.

Ifølge en rundspørge fra Ældre Sagen har 16 kommuner allerede sparet ordningen væk. Ifølge fagforeningen FOA planlægger yderligere ti kommuner at gør det samme.

Det har fået Enhedslisten og Dansk Folkeparti (DF) til at kræve, at klippekortordningen skal skrives ind i loven. På den måde vil partierne tvinge kommunerne til at bevare klippekortet.

Det har ikke været muligt at interviewe Magnus Heunicke og få ham til at forholde sig til Enhedslisten og DF's forslag om et lovkrav.

I sin skriftlige kommentar understreger han, at det er kommunernes opgave at prioritere velfærden for de svageste.

»Gang på gang hører vi kommunerne skrige på færre puljer og øremærkede midler. Vi ønsker også mindre bureaukrati og at fjerne styringen af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde, skriver han og tilføjer:

»Men det betyder også, at kommunerne må prioritere velfærden, når eksempelvis klippekortmidler ikke længere udbetales som puljemidler.

»Det er en problemstilling, som jeg vil følge og om nødvendigt tage op med kommunerne.

ritzau