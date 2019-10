Boligskatter stiger med 3 milliarder uden et indgreb

Lyt til artiklen 05:53

Skævhederne i opkrævningen af ejendomsskatter vil fortsætte frem til 2024. Det står klart, efter at it-kaos har fået skatteminister Morten Bødskov (S) til endnu en gang at udskyde de nye boligskatteregler, denne gang med tre år.

800.000 boligejere har siden 2013 betalt 14 milliarder kroner for meget i boligskatter på grund af de fejlagtige vurderinger, og Skats vurderinger af fuldstændig ens boliger har i en række tilfælde været forskellige.

Den nye udskydelse vil udløse en skatteforhøjelse på omkring 3 milliarder kroner om året i tre år, medmindre politikerne bag aftalen om fremtidens boligskatter beslutter noget andet, oplyser Skatteministeriet. Statskassen vil dermed samlet få en gevinst på omkring 9 milliarder kroner.

Fakta Tidsplan Næste uge: 80.000 boligejere får tilbud om vejledende vurderinger. Andet halvår 2020 til begyndelsen af 2022: Juridisk bindende vurderinger udsendes. Skatten i 2021 fastsættes på baggrund af de nye vurderinger. 2024: Nye skatteregler tages i brug.

Skatteforhøjelsen opstår blandt andet, fordi regeringen lægger op til at tage nye, forhøjede vurderinger i brug allerede fra næste år. De lavere skattesatser, der ifølge aftalen skulle følge med, vil til gengæld først komme boligejere og lejere til gavn i 2024.

»Der kommer et ekstra provenu på 3 milliarder, og det synes vi er en dårlig idé«, siger Ole Hækkerup, der er direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening, som sammen med realkreditinstitutter var indkaldt til en orientering onsdag morgen.

2 af de 3 milliarder vil blive betalt af boligejere i de tynderebefolkede områder. Fra 2021 til 2023 vil de gå glip af den skattelettelse, de var stillet i udsigt, fordi skattesatserne ville blive sat ned. Det beløb bør boligejerne have tilbagebetalt senere, mener Ole Hækkerup.

Den tredje milliard kroner vil blive opkrævet hos de nuværende parcelhusejere i de større byer, som vil få en stigning i grundskylden på op til 7 procent om året i de tre år. En stigning, de ifølge boligaftalen skulle være friholdt for fra 2021, og det bør regeringen sikre, mener Dansk Ejendomsmæglerforening.

»Det kan ikke være meningen, at staten skal have et ekstra provenu, for budgettet i dag må jo bygge på de beløb, som man regnede med i boligskatteaftalen«, siger Ole Hækkerup.

Uklarhed om skat

Morten Bødskov indledte onsdag forhandlinger med de partier, der står bag aftalen om de nye boligskatter. Forinden sagde han på et pressemøde, at han »var både overrasket og ærgerlig« over udsættelsen af de nye boligskatteregler.

Ministeren erkendte, at udsættelsen vil føre til en stigning i boligskatterne i de kommende år. Skal der ændres på det?, spurgte ministeren. Han gav ikke selv noget klart svar, men lod det være op til de kommende forhandlinger med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

I de forhandlinger vil »regeringens pejlemærke« være, at skatteforliget skal fastholdes, og at »boligskatterne ikke skal stige mere end i det oprindelige forlig«. Hvad det så betyder for boligejeres skattebetaling, må afklares »i de konkrete drøftelser«, sagde ministeren. »Mit håb er, at vi hurtigt kan finde den bedst mulige model«.

Ministeren forklarede, at det var et brev fra Statens It-råd, der lå i ministeriet, da han kom fra sommerferie, som har overbevist ham om, at det var nødvendigt at udskyde anvendelsen af de nye boligskatteregler.

»Rådet vurderer, at det absolut ikke er realistisk at have it-elementerne klar, så boligskattereglerne kan træde i kraft i 2021«, sagde han.

Samtidig vurderer rådet, at staten ikke vil være i stand til at overtage opgaven med at opkræve grundskyld, som kommunerne har i dag, fra 2021.

Den nye tidsplan indebærer, at Vurderingsstyrelsen skal begynde at udsende de nye vurderinger af ejerboliger i etaper fra andet halvår 2020 og til formentlig ind i 2022. Vurderingerne skal gælde fra 1. januar 2020, selv om boligejerne ikke kender dem på det tidspunkt, og de nye – højere – vurderinger skal udgøre grundlaget for beskatningen fra 2021.