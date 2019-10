Per Munch kiggede en dag sig selv i spejlet og måtte erkende, at han – mens han har haft ryggen vendt til – er blevet et skvat.

Det startede i denne weekend for præcis 24 år siden, da min hustru og jeg blev ét kød i bibelsk forstand efter en tur på et værtshus på Frederiksberg, der hed Sløjfen. Jeg var først noget modvillig. Man vil nødigt virke for ivrig. Eller risikere et rygte som forsuttet bolsje.