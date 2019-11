Ingen ville røre ved eller hjælpe nødstedt gruppe i Skat

Vi sidder mentalt på en øde ø«.

Sådan beskrev Lisbeth Rømer, der frem til december 2013 var leder af den lille afdeling, der skulle håndtere tilbagebetaling af udbytteskat, situationen for de 3-4 medarbejdere i et internt notat.

Lisbeth Rømer, der gik på pension for seks år siden, forklarede i Undersøgelseskommissionen om Skat i går, hvordan hun gang på gang forsøgte at få sin lille gruppe af medarbejdere, som slet ikke kunne magte deres opgave, over til andre afdelinger i Skat.

SERIE

Skats sorte hul Mens skiftende politiske flertal over to årtier skar ned i Skat, omstrukturerede og krævede effektiviseringer, skete der fejl, som kostede milliarder af skattekroner. Kollaps af inddrivelsessystemet. Svindel med udbytteskat for 12 milliarder kroner. Fejl i vurderinger af boliger. Skandalerne strækker sig over hele ni skatteministre. Hvordan kunne det gå så galt? Og hvem har ansvaret? Folketinget har bedt Undersøgelseskommissionen om Skat om at undersøge en del af skandalerne. Første del handler om udbytteskat. I de næste måneder vil embedsmænd, ledere i Skat og senere ministre blive afhørt. Politiken dækker i denne serie kommissionens arbejde. Vis mere

Men der var ingen, der ville have den lille afdeling, som i årene fra 2012 til 2015 udbetalte 12,7 milliarder kroner til internationale svindlere, som påstod, at de havde krav på at få refunderet for meget betalt udbytteskat.

Det havde de ikke, viste det sig i august 2015. Men siden 2005 havde det stået klart, at medarbejderne i den lille gruppe i Høje-Taastrup overhovedet ikke førte kontrol med, om de, der krævede pengene udbetalt, også havde krav på det.

Afdelingen var med Lisbeth Rømers ord »en sten i skoen« i Skat.

»Der var ingen kø for at overtage os på nogen måde«, forklarede hun.

Lisbeth Rømer forsøgte to gange at få afdelingen flyttet til større afdelinger, der tog sig af virksomhedernes skatteforhold, men forgæves.

Det var »meget ensomt« for de fire medarbejdere, der var tilbage efter de mange fyringer i Skat, sagde Lisbeth Rømer.

Glad for kontrolbesøg

Hun blev derfor – i modsætning til mange andre ledere i Skat – glad, da den interne revision flere gange interesserede sig for arbejdet i hendes lille afdeling. Hun var, forklarede hun, »så glad« for at få revisionsbesøg.

Alle havde nok i deres eget Lisbeth Rømer, tidl. afdelingsleder i Skat

»Der var ikke fokus på os, der var ingen lydhørhed. Alle havde nok i deres eget. Vi så det som en lejlighed til igen at få sagt det, som jeg mente var nødvendigt«.

Det fremgik da også af referater fra mødet med Skatteministeriets interne revisorer, SiR, at der efter afdelingens opfattelse var »et kæmpehul i forbindelse med udbyttebeskatningen«.

Der blev således ikke ført nogen kontrol med, om en person overhovedet var aktionær i selskabet eller skattepligtig i udlandet. Der blev i det hele taget slet ikke ført nogen kontrol, og ansvaret var uklart. De interne revisorer anbefalede derfor, at man fik fastslået, hvem der havde »overordnet ansvar for hele processen til håndtering af udbytteskatten«.

Det resulterede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe af menige medarbejdere.

Lisbeth Rømer fortsatte med at gøre sine chefer opmærksomme på, at der var et problem, ofte i et meget direkte sprog og med brug af adskillige udråbstegn, fremgik det af de dokumenter, som blev vist i Undersøgelseskommissionen.

»Der opkræves 15 milliarder, og der refunderes mellem 1,5 og 2 milliarder. Og det er årligt!!!!!!!«, skrev hun således i en mail til sin chef, da hun i august 2013 endnu engang gjorde opmærksom på den mangelfulde kontrol.

Direktøren fik besked

To måneder senere kom Skats daværende direktør, Jesper Rønnow Simonsen, som led i en rundtur på besøg hos regnskabsafdelingen på hovedkontoret i Horsens. Her deltog Lisbeth Rømer, og hun fik dermed lejlighed til at fortælle chefen selv om de mange fejl og mangler og den ikkeeksisterende kontrol.

Jesper Rønnow Simonsen bad hende sende ham et notat om sagen, og Lisbeth Rømer, der skulle gå på pension en god måneds tid senere, var begejstret for, at direktøren viste interesse for sagen. Lisbeth Rømer skrev et udførligt notat som en af sine »sidste krampetrækninger i Skat«.

»Det lå mig meget stærkt på sinde«.