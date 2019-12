UNHCR lægger afstand til regeringens asylplan

»Det er ikke gavnligt, hvis UNHCR misforstår den danske regerings politik. Derfor er jeg også glad for at få mulighed for at få klarlagt, at det, de lægger til grund for den her kritik, må være en misforståelse«.

Men det er vel ikke en misforståelse, når de gengiver det sådan, at i jeres planer tiltænkes UNHCR en rolle med at overtage ansvaret for flygtningene, mens de venter på at kunne blive genbosat i Europa, og huse dem i flygtningelejre i tredjelande?

»Dem, vi forestiller os skal genbosættes i Europa, de er jo allerede i dag – mange af dem – under UNHCR’s beskyttelse«.

Men det vil vel blive mange flere, der skal ind i sådan et system, når de ikke længere søger asyl spontant i Danmark og måske andre europæiske lande?

»Selvfølgelig er UNHCR tiltænkt en rolle i vores forståelse af fremtidig flygtningepolitik. Alt andet vil jo være vanvittigt«.

Hvad vil du gøre for at få dem overbevist?

»Vi forsøger at styrke vores samarbejde med regeringer uden for Schengen-området. Det er dem, vi forsøger at styrke vores samarbejde med, og så har jeg selv mødtes med UNHCR’s repræsentant i Nordeuropa og haft en god samtale med ham«.

Om de her planer?

»Nej, men vi har selvfølgelig præsenteret vores tanker. Men de skridt, der skal lede os i retning af et nyt asylsystem, er jo konkrete skridt, og ét af dem er, at Danmark i dag er en del af kvoteflygtningesystemet; et andet er, at vi ønsker at styrke samarbejdet med nogle regeringer, der grænser op til Schengen. Det er selvfølgelig en dialog, vi har med de regeringer«, svarer Mattias Tesfaye.

Han vurderer, at hvis systemet indføres, så vil det hurtigt rygtes blandt flygtninge, at man lige så godt kan lade være med selv at tage til Danmark, for man bliver bare sendt til et land uden for Europa for der at få behandlet sin asylansøgning.