Hospital overså meningitis hos 13 dage gamle Marlon

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Sidsel og Alen Domazet har fire børn. Tre af dem lever. I påsken 2017 mistede de deres 13 dage gamle søn, Marlon. Han døde af meningitis, som blev opdaget for sent.

Nogle dage inden sin død blev Marlon Domazet indlagt på Barselsklinikken på Odense Universitetshospital. I dagene op til indlæggelsen havde han forandret sig: Som nummer tre i en søskendeflok var han faldet let ind i familielivet hos Sidsel og Alen Domazet efter fødslen. Han var nysgerrig, rolig og tilfreds. Men op til helligdagene blev han pludselig pirrelig og utrøstelig. Han var så ulykkelig, at Sidsel og Alen Domazet til sidst henvendte sig på Barselsklinikken for at få hjælp. Marlon var da ni dage gammel.

På Barselsklinikken tog personalet imod ham, selv om klinikkens retningslinjer siger, at de ikke må tage imod børn, der er ældre end syv døgn.

På Barselsklinikken vurderede en jordemoder, at Marlon Domazet måske havde for kort tungebånd, og at han derfor nok havde fået for lidt mad og var sulten. På baggrund af den vurdering blev han ikke betragtet som et akut tilfælde. Det var også derfor, han ikke blev tilset af en læge.

Det skete først efter 20 timer på klinikken. På det tidspunkt havde Marlon Domazet kramper og var svær at kontakte. Selv om han straks kom i behandling for meningitis, var det for sent.

Marlon Domazet havde sandsynligvis overlevet, hvis han tidligere havde fået den rette behandling. Det fastslog to specialister i forbindelse med den erstatningssag, som Sidsel og Alen Domazet efterfølgende valgte at køre. I foråret i år blev de tilkendt erstatning. Og 3. december fastslog også Styrelsen for Patientklager, at Marlon Domazet skulle have været tilset af en læge ved ankomsten til Barselsklinikken, og at »der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen«.

Overlæge: ikke alle børn bør tilses af læge på klinikken

I dag står Sidsel og Alen Domazet frem med deres historie i Politiken. Det er et valg, de har truffet for at forsøge at sikre, at ingen andre spædbørn bliver overset, hvis de bliver ramt af svær sygdom.

De er klar over, at menneskelige fejl opstår, når mennesker går på arbejde. Men de er samtidig både bekymrede og vrede over, at spædbørn i akut mistrivsel fortsat tilses af jordemødre og sygeplejersker, når forældre henvender sig på Barselsklinikken på Odense Universitetshospital. De mener, at alle børn, der kommer ind, bør ses af en læge.

»Jeg synes, det er en pseudosikkerhed, personalet giver mig, når jeg kommer med mit barn. Vi mistede formentlig Marlon, fordi han ikke blev tilset af en læge. Jordemødre og sygeplejersker gør det så godt, som de kan, men de er ikke uddannet til at spotte svær sygdom. Og det sker, at helt små børn bliver meget syge«, siger Sidsel Domazet.

På Odense Universitetshospital er Bjarne Rønde Kristensen ledende overlæge med ansvar for blandt andet Barselsklinikken. Han har den dybeste medfølelse for familiens situation.

Men han mener ikke, det bør være nødvendigt, at alle børn på klinikken tilses af en læge.

»Det bør ikke være nødvendigt, at alle børn, der indlægges på Barselsklinikken tilses af en læge. Rigtigt mange genindlæggelser på Barselsklinikken skyldes ammeproblemer, og her er vores sygeplejersker og jordemødre på klinikken de mest kompetente. Hvis vi skulle sikre det hele til fingerspidserne, skulle vi udelukkende have speciallæger ansat. Og det kan vi jo ikke. Så det handler om en balance – hvor vi gør det, der giver størst mulig sikkerhed for patienterne ud fra det, vi har at gøre godt med«.

Læs Sidsel og Alens fortælling her: