Debatten stak helt af, da Ole Birk Olesen kom med vilde anklager på direkte tv: »I burde sætte penge af til, at sådan en som ham skal i fængsel«

Den tidligere minister anklagede for åben skærm 3F-stilladsformand for at organisere hærværk.

»I burde sætte penge af til, at sådan en som ham skal i fængsel«.

Den tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) anklager her til aften i DR-programmet ’Debatten’ direkte formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub, Thomas Strømsholt, for at have organiseret mandagens optøjer på ydre Nørrebro, hvor stilladsarbejdere væltede et stillads og en Porsche.

Det skete i en konflikt mellem organiserede stilladsarbejdere og et litauisk firma, der benytter uorganiserede stilladsarbejdere fra Polen og Litauen. Angiveligt efter, at nogle af de danske stilladsarbejder havde fået tæsk.

»Alle ved, at det er Stilladsklubben, der planlægger et attentat som det i mandags«, sagde Olesen, der flere gange blev presset for beviser af værten Clement Kjersgaard.

Foto: Ernst van Norde Ole Birk Olesen (LA) kom torsdag aften med direkte anklager mod stilladsarbejdernes Landsklubs formand.

3F’er Thomas Strømsholt stod overfor Ole Birk Olesen i studiet, da han kom med anklagerne. Thomas Strømsholt har tidligere afvist, at Stilladsarbejdernes Landsklub har noget med aktionen at gøre, og han forsvarede sig med det samme i programmet:

»Der sad jeg og var ved at tage noget så kedeligt som et dronecertifikat«, hvorefter den tidligere minister replicerede:

»Måske sad du der for at have et alibi!«.

Udvekslingen fik efterfølgende nogle brugere på Twitter til at ytre, om Ole Birk Olesen læner sig op at injurier:

Holy fuck. @olebirkolesen anklager på direkte tv stilladsarbejdernes formand for at organisere hærværk. At dømme ud fra ansigtsudtrykket hos @CKjersgaard er det her hans sidste værtstjans på @DebattenDR2 #debatten #dkpol — Lasse Wedege Penning (@Okseen) December 5, 2019

Læner Ole Birk Olesen sig ikke op ad en injuriesag? #debatten #dkpol — Morten Bering (@MortenBering) December 5, 2019

Politiken forsøger at få en kommentar fra Ole Birk Olesen.