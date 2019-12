Tilfældige og uretfærdige: Ministerens forsøg på at genoprette boligejernes tillid bliver mødt med en byge af kritik fra alle parter

Lyt til artiklen 05:03

Når skatteminister Morten Bødskov (S) i den kommende uge beder om Folketingets godkendelse af en række nye regler for vurderinger af ejerboliger og andre ejendomme, er det for at skabe »mere retvisende og ensartede ejendomsvurderinger« og for at »genoprette tilliden« til de udskældte vurderinger.

Men ifølge organisationerne for advokater, revisorer, parcelhusejere og udlejere af ejendomme, som skal leve med ejendomsvurderingerne, vil det gå stik modsat.

Det nye system vil blive unødigt kompliceret. Det vil føre til, at ens ejendomme vurderes forskelligt, gøre vurderingerne uforståelige for borgerne, skabe større uretfærdighed og skade borgernes retssikkerhed.

Det fremgår af de mange høringssvar, som er indsendt til en vidtgående og kompliceret ændring af vurderingsloven, som regeringen ifølge flere af organisationerne er ved at haste gennem Folketinget.

Mange af de vedtagne regler forekommer at være lappeløsninger, der ikke bidrager til et sammenhængende og konsistent skattesystem Danske Advokater i høringssvar

Advarslerne og kritikken kommer fra Danske Advokater, FSR Danske Revisorer, Dansk Byggeri, Ejendom Danmark, Parcelhusejernes Landsforening og Ældre Sagen.

»Danske Advokater har en generel bekymring for, at lovgivningen om ejendomsvurderinger er/bliver unødigt kompliceret. Mange af de vedtagne regler forekommer at være lappeløsninger, der ikke bidrager til et sammenhængende og konsistent skattesystem«, skriver Danske Advokater.

Det er først og fremmest opgaven med at fastsætte værdien af grunde, som man ikke har salgspriser for, som vil give problemer. Det gælder blandt andet grunde under mange ejerlejligheder. Danske Advokater forudser, at »det bliver sværere at forudse og beregne grundværdiansættelsen«, og at vurderingen af to sammenlignelige naboejendomme »kan blive forskellig«.

Det bekymrer især advokaterne, at der med den nye lov vil være tre forskellige måder at vurdere grunde under ejerlejligheder på. For nogle ejerlejligheder opgiver man helt at fastsætte grundens værdi for ejerlejligheden. I stedet vil Vurderingsstyrelsen, som skal løse opgaven, finde et parcelhus til samme pris og ud fra en standardmodel overføre den høje grundværdi herfra til ejerlejligheden.

De nye ejendomsvurderinger skal komme i 2020, og de nye boligskatteregler skal træde i kraft efter 2024. To tredjedele af de samlede boligskatter på 42-44 milliarder kroner om året skal udskrives på grundlag af grundværdierne.

Opgaven kunne ikke løses

I efteråret 2013 besluttede daværende skatteminister, Holger K. Nielsen (SF), at skrotte det hidtidige vurderingssystem og lovede at indføre et nyt og bedre. Året efter konkluderede et ekspertudvalg, ligesom to tidligere ekspertudvalg havde gjort, at det ikke var muligt at fastsætte grundværdier med rimelig sikkerhed. Det fik daværende skatteminister ,Benny Engelbrecht (S), til at bede sine egne embedsmænd om at finde en metode.

I juni 2017 vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny ejendomsvurderingslov, der skulle danne grundlaget for de nye vurderinger. Men allerede inden loven er blevet brugt til at foretage nye vurderinger, har regeringen erkendt, at loven ikke duer til det formål.

Derfor vil regeringen have Folketinget til i denne uge at vedtage en række ændringer, der indfører nye og forskellige måder at vurdere ejendomme og grundværdier på, og som samtidig begrænser udlejeres og boligejeres retssikkerhed på flere områder.

Og det er disse ændringer, som ifølge organisationerne skaber et mere kompliceret, ugennemskueligt og uforståeligt system med forskellige vurderinger af ens ejendomme.