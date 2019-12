Medie: Mossad hjalp dansk politi med anholdelser i terrorsag Israelsk tv-kanal, Keshet 12, siger, at efterretningstjenesten Mossad spiller vigtig rolle i dansk terrorsag.

Den israelske tv-kanal Keshet 12 rapporterer lørdag aften, at den israelske efterretningstjeneste Mossad stod bag, da det lykkedes dansk politi at anholde 20 formodede medlemmer af en terrorcelle.

Det skriver avisen Jerusalem Post.

Der henvises formentlig til den stribe af anholdelser, som dansk politi foretog tidligere på ugen flere steder i landet. Men det præciseres ikke.

Jerusalem Post skriver, at det var 'en celle med 20 terrorister, der planlagde en bølge af angreb'.

Der er ikke yderligere detaljer om Mossads rolle.

I alt 21 mænd og kvinder er de seneste dage blevet sigtet efter den danske straffelovs terrorbestemmelser. 16 er løsladt.

Fem beskyldes for i flere måneder at have forsøgt at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition, som skulle bruges til terror.

Tre sigtes for at have forberedt fremstilling af en eller flere bomber, blandt andet ved at anskaffe komponenter til fremstilling af sprængstoffet TATP.

ritzau