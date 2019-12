Menneskerettigheds- direktør: Tildeling af statsborgerskab til syge er »et retssikkerheds- mæssigt sort hul«

Syg irakisk kvinde får nu ja til statsborgerskab efter at have fået afslag to gange tidligere. Det sker, efter at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er gået ind i hendes sag. Men sagen er principiel, og regeringen burde stå på mål for de usædvanlige danske procedurer, mener direktør for menneskerettighedsinstitut.