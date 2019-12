Mystik om manglende smøring: Politiet graver videre i Storebæltsulykken

Onsdag præsenterede Havarikommissionen nye oplysninger om, hvordan det kunne ske, at en trailer 2. januar blæste af et godstog og dræbte otte mennesker i et modkørende passagertog. Der var problemer med vedligeholdelsen, afslører rapport – var de ansvarlige klar over det?