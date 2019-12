Ministeren om hjemsendt vaccinedirektør: »Jeg kan ikke afvise, at dette vil få et retsligt efterspil« Direktør for Statens Serum Institut mistænkes for at have prioriteret personlige interesser ved vaccinesalg.

Mistanke om 'fejl og uregelmæssigheder' har ført til, at den øverste direktør for Statens Serum Institut onsdag er blevet fritaget for tjeneste.

Baggrunden for hjemsendelsen af direktør Mads Melbye er to sager, der har rejst spørgsmål om ledende medarbejderes sammenblanding af privatøkonomiske og forskningsmæssige interesser.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) forklarer, at to personer er i søgelyset hos Kammeradvokaten, som undersøger sagen.

Hvorfor har man valgt at fritage den øverste direktør i Statens Serum Institut for tjeneste?

»Der er rejst begrundet mistanke om, at der har været problemer på Statens Serum Institut i forbindelse med et større salg af vaccine til Indien.

»Der er mistanke om, at der har været tilfælde, hvor personlige, økonomiske interesser er trådt i forgrunden i forhold til de forskningsmæssige interesser, som ellers altid skal drive sådan en sag.

Er direktøren selv en af dem, som I mistænker for at have begået fejl og uregelmæssigheder?

»Der er to personer, som konkret er i Kammeradvokatens søgelys. Den ene er en ledende forsker. Den anden er den hjemsendte direktør. Men jeg er nødt til at understrege, at vi er tidligt i forløbet.

»Derfor er det for tidligt at drage nogen konklusioner og fælde nogen som helst dom. Jeg kan ikke afvise, at dette vil få et retsligt efterspil.

Hvornår blev I opmærksomme på, at der kunne være problemer med et vaccinesalg fra Statens Serum Institut?

»Jeg fik en orientering af Kammeradvokaten for få dage siden om, at det var nødvendigt at tage de her skridt med hjemsendelse og med igangsættelse af en formel undersøgelse.

»Det har Kammeradvokaten vurderet på baggrund af et længere arbejde, hvor Kammeradvokaten har undersøgt situationen.

»Den undersøgelse munder nu ud i en mere formel og grundig undersøgelse.

Men hvorfor er det helt lavpraktisk nødvendigt at hjemsende direktøren - og er den ledende forsker også blevet hjemsendt?

»Begrundelsen er, at Kammeradvokaten skal kunne arbejde helt frit.

»Det vil sige, at man skal have adgang til mails og personer for at kunne afdække, hvilke beslutninger der er truffet, og hvem der har været indraget i dem i forbindelse med det omfattende salg af vaccine til Indien.

»Direktøren er den eneste, der er blevet fritaget for tjeneste.

Hvad skal der så ske nu?

»Kammeradvokaten har meddelt os, at undersøgelsen begynder nu, og den strækker sig over første kvartal 2020. Jeg har i dag orienteret Folketingets partier om sagen og vil løbende - i takt med at jeg får information fra Kammeradvokaten - holde dem orienteret.

»De endelige konklusioner kan jeg selvfølgelig først drage, når vi har et endeligt billede af, hvad der er gået for sig.

ritzau