Firmaer betaler for at mindske deres klimabelastning, men bliver snydt af værdiløse kreditter

Bilfirmaet Hertz i Ungarn og flere andre virksomheder køber klimakreditter for at reducere deres CO 2 -udslip gennem projekter i udlandet. Men kreditterne er annulleret, og eksperter kalder det klimaskadelig snyd. Sagen involverer en dansk forretningsmand med en broget fortid. De anklagede parter afviser.

Klimakompensation bliver et mere og mere populært værktøj i kampen mod den globale opvarmning. Men man kan ikke være sikker på at få den kompensation, man har betalt for.

Politiken kan afsløre, at godt 2,5 millioner klimakreditter, som i november 2013 blev annulleret, i dag findes i et register hos et ungarsk firma. Klimakreditterne er allerede én gang blevet brugt, men det ungarske selskab sælger kreditterne til virksomheder, som ønsker at kompensere for deres CO 2 -udledning. En af de virksomheder er biludlejningsfirmaet Hertz i Ungarn.

»Det betyder, at man har solgt de samme kreditter to gange«, siger økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, som er tidligere formand for Klimarådet, og fortsætter:

»Det vil sige, at der er nogen, der har købt kreditterne i den tro, at de har bidraget til at reducere den globale udledning, men det er ikke sket. Det er svindel«.

Der findes ingen internationale love eller myndigheder, som regulerer det private marked for klimakreditter. Men firmaet bag det globale register, hvor kreditterne blev annulleret, og det firma, som har udstedt kreditterne, siger, at det er imod deres regler, når det ungarske selskab sælger kreditterne.

Manden, der i sin tid stod for overdragelsen af de 2,5 millioner klimakreditter til det ungarske firma, er den danske forretningsmand Peter Alexander Lexander, som er gået konkurs med flere selskaber, og direktøren for det ungarske selskab er en tidligere forretningspartner til Peter Lexander. I sin tid var Peter Lexander med til at undfange selve ideen om at sælge et koncept bygget på klimakreditter – et koncept, som en ekspert kalder pyramidespilslignende.

Klimakreditter har unikke serienumre for at sikre, at de samme klimakreditter ikke bliver brugt til klimakompensation flere gange. Når en klimakredit bliver brugt til at kompensere for en virksomhed eller privatpersons CO 2 -udledning, bliver den annulleret i registret. Med en teknisk term hedder det, at klimakreditten bliver retired.

De 2,5 millioner klimakreditter var registreret i Markit-registret, som er et af verdens største og mest anerkendte klimaregistre. Her kan man se, at de godt 2,5 millioner klimakreditter blev annulleret 20. november 2013. Det burde betyde, at kreditterne blev fjernet permanent fra markedet, men det er ikke tilfældet.

Ouroffset Ltd., et ungarsk firma med et bagvedliggende selskab i Seychellerne, har oprettet sit eget register. En gennemgang af data fra registret viser, at Ouroffset Ltd. udbyder de samme godt 2,5 millioner kreditter, som i november 2013 blev annulleret i Markit-registret.

Projektchef i Niras Morten Pedersen, som de seneste 20 år har beskæftiget sig med klimakreditmarkedet, har gennemgået registrene for Politiken. Han kalder metoden for »helt uacceptabel«.

»De har lavet deres eget register, hvor de har overført projekter, for at de kunne blive solgt igen«, siger Morten Pedersen.

»Når man sammenligner serienumre på CO 2 -kreditter i Markit-registret med serienumre i Ouroffsets register, kan man se, at en CO 2 -kredit, som er retired i Markit, bliver videresolgt til andre firmaer og privatpersoner flere år senere i Ouroffsets register. Ouroffset får en indtægt på dette grundlag«.

Co 2 -reduktion

De 2,5 millioner klimakreditter var tidligere registreret på en konto med navnet CC Denmark, som også var navnet på et dansk klimaselskab stiftet af den danske forretningsmand Peter Alexander Lexander.

CC Denmark solgte klimakreditter for forretningskonceptet Botanoo – et koncept, som Peter Lexander selv var involveret i og har beskrevet sig selv som »idémand« bag.

Botanoo havde mange tusind kunder, primært i Østeuropa, og handlede med klimakreditter fra projekter rundtomkring i verden, som har forpligtet sig til at reducere deres CO 2 -udledning ved at opføre for eksempel vindmøller, solcelleparker eller biogasanlæg. På det private marked kan personer eller virksomheder reducere deres klimaaftryk ved at købe klimakreditterne.

Før de 2,5 millioner klimakreditter blev annulleret i Markit-registret, blev de overdraget til det ungarske firma Ecome2, som i dag hedder Ouroffset Ltd.

En af topsælgerne i Botanoo-systemet var en ungarsk mand ved navn Laszlo Rampasek. Det var hans selskab, som i 2013 fik overdraget klimakreditterne, og han er i dag direktør for Ouroffset Ltd.

Politiken har fået aktindsigt i konkursboet mod CC Denmark ved Skifteretten i Aarhus. I dokumenterne fremgår det, at kurator fik oplysninger fra en kreditor om, at Peter Alexander Lexander skulle have overført de 2,5 millioner klimakreditter til en tidligere samarbejdspartner.

»I forbindelse med konkursens indtræden skulle de i konkursboet tilhørende carbon credits være overført fra det konkursramte selskabs konto i den internationale registreringsdatabase til en konto tilhørende et selskab oprettet og ledet af samme personkreds, som tidligere var involveret i det konkursramte selskab«, skrev kurator.

Der var dog ikke midler i konkursboet til at undersøge det nærmere, men det rejser spørgsmål om, hvad den tidligere CC Denmark-direktørs rolle var i salget af klimakreditterne.

Peter Alexander Lexander siger i et interview med Politiken, at forretningskonceptet Botanoo var ejet af et selskab i Gibraltar, at hans virksomhed CC Denmark kun formidlede overdragelsen til det ungarske firma, og at konceptet og råderetten over klimakreditterne blev solgt for den symbolske pris af 1 euro. Peter Lexander siger også, at han ikke er en del af Ouroffset Ltd., og at han derfor heller ikke ved, om det ungarske selskab og direktør Laszlo Rampasek mod reglerne sælger klimakreditter, som allerede er annulleret.

»Hvis han sælger dem igen, så kan jeg godt forstå, at du siger, at de bliver solgt to gange, men jeg ved det ikke, for jeg følger ikke med i det længere«, siger Peter Lexander.

Efter interviewet vender han tilbage med den tilføjelse, at Ouroffset Ltd. har modtaget et ’hovedcertifikat’ på de 2,5 millioner klimakreditter, som selskabet »efterfølgende sælger i små bidder«. til kunder. Peter Lexander mener, at flere andre firmaer gør det samme.

Hans tidligere forretningspartner i CC Denmark, Sanne Engelund, siger, at hun heller ikke har haft kontakt med Ouroffset Ltd. siden salget. Hun vil derfor heller ikke udtale sig om, hvorvidt selskabet må sælge klimakreditterne i dag.

Ungarsk selskab afviser anklager

Ouroffset Ltd.s direktør, Laszlo Rampasek ,afviser anklagerne om, at han sælger klimakreditter, som allerede er blevet brugt én gang. I en mail argumenterer han for, at annulleringen af klimakreditterne i Markit-registret ikke gælder.

Når en klimakredit bliver annulleret, vil det typisk fremgå i registret, at den er brugt af en navngiven virksomhed eller privatperson til at klimakompensere for en specifik CO 2 -udledning. I Markit-registret er der ikke angivet nogen begrundelse for, hvorfor de godt 2,5 millioner klimakreditter i 2013 blev annulleret. Derfor mener Laszlo Rampasek ikke, at klimakreditterne er blevet brugt.

»Klimakreditterne blev annulleret i Markit-registret, uden at det blev angivet, hvad de var brugt til; Ingen klimakreditcertifikater blev udstedt. Ouroffset er et underregister, som gør det«, skriver Laszlo Rampasek, som kun vil kommunikere via mail.

Laszlo Rampasek mener, at det er normal fremgangsmåde for forhandlere af klimakreditter at købe og annullere store mængder kreditter i registrene for derefter at sælge certifikater på delmængder af de annullerede kreditter.