Videofotograf blev massivt beskudt af fyrværkeri på Nørrebro: De legede og hyggede sig. Nogle var ned til 13 år gamle

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Da videofotograf Mathias Øgendal og hans makker fra Presse-fotos.dk ankom kl. 20.25 i går på Den Røde Plads på Nørrebro i København, blev hans bil stort set med det samme angrebet af unge med bomberør.

»Vi nåede lige at hoppe tilbage i bilen. Vi blev massivt beskudt af fyrværkeri. Det var som at være inde i et lysshow, og man kunne mærke det ryste i bilen, når en af raketterne gik af under bilen. Til sidst stod der 30 og fyrede af mod os, og så skyndte vi os at køre væk igen«, siger han.

Mange af ’rødderne’ på Nørrebro kender Mathias Øgendals bil, for han kører ofte rundt for »at se, hvad der sker« i området, og i løbet af aftenen mødte han flere af de unge, der grinende råbte ’Pressefoto pressefoto’ efter ham.

»De kender mig herinde, og jeg fornemmede ikke noget ondt i det. Jeg mødte nogle af dem senere på aften og sagde ’er det jer, der render og skyder’, og så grinte de og sagde ’ja ja, vi skød efter din bil’«, siger han.

Mathias Øgendal og hans makker fra pressefotos.dk optog konstant videoer fra kl. 21 til kl. 24 i går aftes, hvor store grupper af unge skabte uro på Nørrebro ved at fyre fyrværkeri efter hinanden, efter biler og efter forbipasserende.

Et stort politiopbud var ikke i stand til at stoppe det farlige fyrværkeri. Flere blev anholdt, men efterfølgende løsladt igen. En enkel person er anholdt for at have slået en politibetjent.

Massivt og koordineret

Mathias Øgendals videoer er efterfølgende blevet delt flittigt på sociale medier og i pressen, hvor de har givet anledning til debat om indvandrere, trygheden på Nørrebro og politiets effektivitet. På nogle af videoerne ser man unge affyre et konstant inferno af eksploderende krudt, mens forbipasserende skynder sig væk:

#Danish youth are on the streets of Nørrebro in #København.

This video was taken a few minutes ago. pic.twitter.com/Wiivn0f3wn — th1an1 (@th1an1) December 25, 2019

»Jeg har ikke oplevet noget så massivt, som det er for tiden. Jeg har oplevet, at der bliver skudt raketter af, men ikke så massivt og koordineret«.

Hvordan kan du vide, de er koordineret?

»Jeg kan ikke vide det, men det er påfaldende, at 30-50 mennesker skulle mødes helt tilfældigt på et tidspunkt, der ikke er nytårsnat kl. tolv - med bomberør i lommen«, siger han. I fotografens optik var det en form for leg, og altså hverken tale om rivaliserende bander eller andet.

»De løber og leger. Det er unge helt ned til 13 år gamle, og så er der nogle større, der kører rundt i bil. Mit indtryk er, at de leger og hygger sig. Jeg fornemmer ikke, at de var i krig med nogen - men sådan føles det jo for forbipasserende, der bliver beskudt«, siger han.

»Men det er en planlagt leg, for ellers har man ikke så mange rør i lommen«, siger han.

Der var i medier i går forlydender om, at der skulle være affyret kanonslag og rørbomber, men det oplevede Mathias Øgendal ikke. Fyrværkeriet var populære såkaldte bomberør, der forhandles lovligt alle steder, der sælger fyrværkeri, og som affyrer en kaskade af krudt, der eksploderer 10-20 meter væk. Efterfølgende lå der bunker af brugte bomberør i gaderne.

Skød efter cyklist

Men det kunne nemt være gået galt.